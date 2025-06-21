"Выдала базу": украинская гимнастка подыграла российской пропаганде

Спортсменка фактически начала говорить нарративами Кремля

Бывшая художественная гимнастка сборной Украины Влада Никольченко своими заявлениями угодила в языковой скандал. Накануне спортсменка заявила, что не откажется от русского языка, ведь разговаривает на нем всю жизнь.

Слова украинки быстро подхватили российские пропагандисты, ведь Никольченко фактически начала говорить нарративами Кремля. Об этом сообщает "Телеграф".

В российском сегменте Интернета можно увидеть массу новостей про украинку. К примеру, российское спортивное издание "Чемпионат" написало, что Влада "выдала базу". Другие пропагандисты делали акцент на то, что русскоязычную спортсменку якобы оскорбляют и готовы "сжечь" из-за языка, на котором она общается. Также росСМИ придумали, что Влада якобы отреклась от украинского языка.

Заявления Никольченко о языках

Напомним, Никольченко угодила в языковый скандал после того, как публично ответила украинке Екатерине Мотрич, потерявшей мужа на войне. Мотрич во время похорон мужа обратилась к украинцам, что бы те "убили в себе все русское". После этого украинская гимнастка Мария Высочанская назвала Никольченко "мусором".