Ястремська встановила історичне досягнення у тенісі (відео)

Одеситка встановила унікальне досягнення в українському тенісі

У суботу, 21 червня, відома українська тенісистка Даяна Ястремська (WTA №46) вийшла у фінал трав’яного турніру WTA 250 у Ноттінгемі (Велика Британія). Таким чином, 25-річна уродженка Одеси увійшла до історії вітчизняного тенісу.

Ястремська стала першою українською тенісисткою, яка виходила у фінал турніру рівня WTA на всіх видах покриття (трава, ґрунт, хард). Про це повідомляє БТУ.

Історичне досягнення підкорилося Даяні після перемоги над Магдою Лінетт (Польща, WTA №31). У вирішальній грі українка за титул зіграє проти переможниці другого півфіналу Маккартні Кесслер (США) – Ребека Шрамкова (Словаччина).

Зазначимо, Ястремська 7 разів виходила у фінал на рівні WTA, вигравши три титули (2 на харді та 1 на ґрунті).

Хард: Гонконг (2018), Хуахін (2019), Аделаїда (2020), Ліон (2022), Лінц (2025)

Грунт: Страсбург (2019)

Трава: Ноттінгем (2025)

Додамо, що Даяна стала лише другою українкою, яка виходила до фіналу змагань рівня Туру на траві. 2008 року українка Катерина Володько виграла титул у Бірмінгемі.

Нагадаємо, у сезоні 2025 року Ястремська дійшла до 1/16 фіналу Турніру Великого Шлему "Ролан Гаррос", а також до третього раунду Australian Open.