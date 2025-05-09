"Поважаємо її сміливість": Україна підтримала колишню російську тенісистку

Українська спортивна федерація прокоментувала останній перехід росіянки під прапор Австралії

Федерація тенісу України (ФТУ) виступила із заявою щодо колишньої росіянки Дар'ї Касаткіної. Напередодні тенісистка змінила спортивне громадянство на австралійське.

Відповідна заява ФТУ є на офіційному сайті Федерації. В Україні зазначили, що Касаткіна показала приклад "принципової антивоєнної позиції".

"Приклад свідомої позиції показала Дарʼя Касаткіна, колишня російська атлетка, що перейшла під прапор Австралії. Вона неодноразово публічно засуджувала російську агресію проти України та критикувала дії російської влади. Ми поважаємо її особистий вибір та мужність у відстоюванні своїх переконань. Це демонструє відданість принципам справедливості та гуманності, а також бажання бути частиною міжнародної спільноти, яка прагне до миру та співпраці", — зазначили у ФТУ.

Повна заява ФТУ про Дар’ю Касаткіну

Нагадаємо, Касаткіна — одна з небагатьох російських спортсменів, яка відкрито виступила проти війни в Україні. Після зміни громадянства в Росії почалося цькування тенісистки. Наприклад, депутат Держдуми Віталій Мілонов порівняв її рішення про зміну громадянства із проституцією. Сама спортсменка заявила, що пішла на це, щоб жити спокійно та щасливою.