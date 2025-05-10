У Росії назвали пропагандою показовий вчинок Костюк (відео)

Українська тенісистка потиснула руку колишній росіянці, викликавши істерику у РФ

Олімпійська чемпіонка, депутатка Держдуми РФ Світлана Журова висловилася про рукостискання українки Марти Костюк та ексросіянки Дарії Касаткіної у другому колі тенісного турніру в Римі. Касаткіна нещодавно стала представляти Австралію.

Відповідний коментар Журової наводить Sport24.ru. Костюк із рахунком 6:4, 6:2 перемогла Касаткіну, після чого вперше після початку великої війни потиснула їй руку.

"Ситуація з Касаткіною? Не треба ніяк на це реагувати. Це навмисний сигнал від України: ми будемо вам тиснути руку, якщо ви не з російським громадянством. А що змінилося? Касаткіна перестала говорити російською? Це пропаганда, пропонують усім втекти з Росії.

Чи це вплине на наших тенісистів? Все залежить від обставин, багато хто з них не живе в Росії. Через рукостискання вже точно ніхто громадянство не змінить. З інших причин — можливо, але через це — ні.

Загалом нічого особливого не сталося. Це виключно пропагандистська історія, жодних поглядів спортсменів не цікавить. Касаткіна ще недавно виступала за Росію і її позиція нікого не хвилювала. Руку тоді їй не тиснули, а тепер змінила громадянство, і все змінилося", — сказала Журова.

Світлана Журова

Нагадаємо, Касаткіна — одна з небагатьох російських спортсменів, яка відкрито виступила проти війни в Україні. Після зміни громадянства в Росії почалося цькування тенісистки. Наприклад, депутат Держдуми Віталій Мілонов порівняв її рішення про зміну громадянства із проституцією. Сама спортсменка заявила, що пішла на це, щоб жити спокійно та щасливо. Додамо, що Федерація тенісу України підтримала Дар’ю.