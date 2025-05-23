Світоліна, Костюк та інші на "Ролан Гаррос-2025": розклад та результати українців

Декілька українок зіграють на головному ґрунтовому турнірі року

У неділю, 25 травня, у Парижі стартує 124-й розіграш щорічного професійного тенісного турніру серії Великого шлему "Ролан Гаррос-2025". В основну сітку змагань пробилося кілька українок.

В одиночному розряді Україну представлять 5 тенісисток: Еліна Світоліна, Марта Костюк, Даяна Ястремська, Ангеліна Калініна та Анастасія Соболєва. Про це повідомляє "Телеграф".

Розклад та результати українців на "Ролан Гаррос-2025" (оновлюється)

1/64 фіналу — Еліна Світоліна (Україна, 13) — Зайнеп Сонмез (Туреччина)

1/64 — Марта Костюк (Україна, 26) — Сара Бейлек (Чехія, Q)

1/64 — Даяна Ястремська (Україна) — Дестані Аява (Австралія, WC)

1/64 — Ангеліна Калініна (Україна) — Еліна Аванесян (Вірменія)

1/64 — Анастасія Соболєва (Україна, Q) — Діана Шнайдер (11)

Матчі основних сіток "Ролан Гаррос-2025" пройдуть з 25 травня до 8 червня. Призовий фонд турніру складе рекордні для Відкритого чемпіонату Франції 49,6 млн євро.

Нагадаємо, минулого року на "Ролан Гаррос-2024" виступили одразу 9 українців. Світоліна зуміла дійти до 4-го раунду, а Костюк зіграла у півфіналі парного розряду. До речі, найбільше серед українців на торішньому ТБШ у Франції заробила Еліна.