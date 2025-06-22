Усик заспівав російською перед боєм з Дюбуа (відео)

Український боксер тренується під антивоєнний хіт

Чемпіон світу з боксу за версіями WBA, WBO, WBC та IBO у надважкій вазі Олександр Усик (23-0, 14 КО) продовжує підготовку до поєдинку за титул абсолютного чемпіона світу з володарем титулу IBF Даніелем Дюбуа (22-2, 21 KO). Українець поділився з підписниками відео з тренування, де він співає пісню російською мовою.

Відповідні кадри з’явилися на сторінці боксера в TikTok. На відео Олександр слухає та співає російськомовну пісню українського співака Monatikа "Мовчунам".

Цю пісню Monatik випустив у квітні 2022 року і звернувся за допомогою неї до росіян, які мовчать про війну в Україні.

"Боти в Instagram масово блокують наші пости про війну та її страшні наслідки. Цю пісню відмічають, як "сцени насильства та неприйнятний для сприйняття контент". Вони всіма силами хочуть, щоб ми замовкли, але ми продовжуємо кричати. А це... Мовчунам", — написав Monatik в анонсі пісні.

Частина українців вважають неприйнятним виконувати пісні російською під час великої війни. Деякі користувачі розкритикували боксера за виконання російськомовного хіта, попри антивоєнний характер пісні. Інші — підтримали чемпіона.

Нагадаємо, реванш Усик — Дюбуа 2 пройде 19 липня 2024 року в Лондоні на арені "Вемблі". До речі, "Динаміт" приховав образу на українця за те, що трапилося після першого поєдинку.

Найкращі моменти бою Усик — Дюбуа

Перший бій між боксерами завершився перемогою українця нокаутом, хоча не обійшлося без скандалу. "Динаміт" ударом нижче пояса відправив "Кота" на підлогу, щоправда, суддя не зарахував нокдаун. Усик довго приходив до тями, але продовжив "дуель" і нокаутував британця. Команда Дюбуа вважає, що рефері помилився, а Олександр програв поєдинок.