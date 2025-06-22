Усик запел на русском перед боем с Дюбуа (видео)

Украинский боксер тренируется под антивоенный хит

Чемпион мира по боксу по версиям WBA, WBO, WBC и IBO в супертяжелом весе Александр Усик (23-0, 14 КО) продолжает подготовку к поединку за титул абсолютного чемпиона мира с обладателем титула IBF Даниэлем Дюбуа (22-2, 21 KO). Украинец поделился с подписчиками видео с тренировки, на которой он поет песню на русском языке.

Соответствующие кадры появились на странице боксера в TikTok. На видео Александр слушает и поет русскоязычную песню украинского певца Monatikа "Молчунам".

Данную песню Monatik выпустил в апреле 2022 года и обратился с помощью нее к россиянам, которые молчат о войне в Украине.

"Боты в Instagram массово блокируют наши посты про войну и ее страшные последствия. Эту песню отмечают, как "сцены насилия и неприемлемый для восприятия контент". Они всеми силами хотят, чтобы мы замолчали, но мы продолжаем кричать. А это… Молчунам", — написал Monatik в анонсе песни.

Часть украинцев считают неприемлемым исполнять песни на русском языке во время большой войны. Некоторые пользователи раскритиковали боксера за исполнение русскоязычного хита, несмотря на антивоенный характер песни. Другие — поддержали чемпиона.

Напомним, реванш Усик — Дюбуа 2 пройдет 19 июля 2024 года в Лондоне на арене "Уэмбли". К слову, "Динамит" затаил обиду на украинца за то, что случилось после первого поединка.

Лучшие моменты боя Усик - Дюбуа

Первый бой между боксерами завершился победой украинца нокаутом, хотя не обошлось без скандала. "Динамит" ударом ниже пояса отправил "Кота" на настил, правда, судья не засчитал нокдаун. Усик долго приходил в себя, но продолжил "дуэль" и нокаутировал британца. Команда Дюбуа считает, что рефери ошибся, а Александр проиграл поединок.