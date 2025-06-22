Усик запел на русском перед боем с Дюбуа (видео)
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Украинский боксер тренируется под антивоенный хит
Чемпион мира по боксу по версиям WBA, WBO, WBC и IBO в супертяжелом весе Александр Усик (23-0, 14 КО) продолжает подготовку к поединку за титул абсолютного чемпиона мира с обладателем титула IBF Даниэлем Дюбуа (22-2, 21 KO). Украинец поделился с подписчиками видео с тренировки, на которой он поет песню на русском языке.
Соответствующие кадры появились на странице боксера в TikTok. На видео Александр слушает и поет русскоязычную песню украинского певца Monatikа "Молчунам".
Данную песню Monatik выпустил в апреле 2022 года и обратился с помощью нее к россиянам, которые молчат о войне в Украине.
"Боты в Instagram массово блокируют наши посты про войну и ее страшные последствия. Эту песню отмечают, как "сцены насилия и неприемлемый для восприятия контент". Они всеми силами хотят, чтобы мы замолчали, но мы продолжаем кричать. А это… Молчунам", — написал Monatik в анонсе песни.
Часть украинцев считают неприемлемым исполнять песни на русском языке во время большой войны. Некоторые пользователи раскритиковали боксера за исполнение русскоязычного хита, несмотря на антивоенный характер песни. Другие — поддержали чемпиона.
Напомним, реванш Усик — Дюбуа 2 пройдет 19 июля 2024 года в Лондоне на арене "Уэмбли". К слову, "Динамит" затаил обиду на украинца за то, что случилось после первого поединка.
Первый бой между боксерами завершился победой украинца нокаутом, хотя не обошлось без скандала. "Динамит" ударом ниже пояса отправил "Кота" на настил, правда, судья не засчитал нокдаун. Усик долго приходил в себя, но продолжил "дуэль" и нокаутировал британца. Команда Дюбуа считает, что рефери ошибся, а Александр проиграл поединок.