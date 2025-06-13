Усик — Дюбуа 2: названі божевільні гонорари боксерів

Боксери проведуть великий бій у Лондоні

Чемпіон світу з боксу за версіями WBA, WBO, WBC та IBO у надважкій вазі Олександр Усик (23-0, 14 КО) отримає величезний гонорар за другий бій проти чемпіона IBF британця Даніеля Дюбуа (22-2, 21 KO). Сума наближається до рекордного заробітку українця за реванш із Тайсоном Ф’юрі.

Очікується, що загальний призовий фонд бою Усик — Дюбуа 2 складе близько 150 млн фунтів стерлінгів (близько 8 млрд грн). Про це повідомляє news.bet365.com.

За інформацією джерела, подробиці розділу призового фонду не розголошуються, проте українець, напевно, заробить більше. Очікується, що сторони поділять гроші 65% на 35%. Таким чином, Усик має отримати близько 100 млн фунтів стерлінгів (майже 6 млрд грн), а його опонент – близько 50 млн фунтів стерлінгів (близько 3 млрд грн). Джерело зазначає, що гонорари боксерів можуть стати рекордними в їхній професійній кар’єрі.

Нагадаємо, реванш Усик — Дюбуа відбудеться 19 липня 2024 року у Лондоні на легендарній арені "Вемблі". До речі, "Динаміт" приховав образу на українця.

Найкращі моменти бою Усик — Дюбуа

Перша дуель між боксерами завершилася перемогою українця нокаутом, хоча не обійшлося без скандалу. "Динаміт" ударом нижче пояса відправив "Кота" на підлогу рингу, щоправда, суддя не зарахував нокдаун. Усик довго приходив до тями, але продовжив бій і вирубив британця. Команда Дюбуа вважає, що рефері помилився, а Олександр програв бій.