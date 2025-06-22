Усик залишився без промоутера перед реваншем із Дюбуа

З табору українського чемпіона прийшли несподівані новини

Чемпіон світу з боксу за версіями WBA, WBO, WBC та IBO у надважкій вазі Олександр Усик (23-0, 14 КО) припинив співпрацю зі своїм промоутером Олександром Красюком. Це сталося приблизно за місяць до поєдинку проти чемпіона IBF Даніеля Дюбуа (22-2, 21 KO).

Про це повідомив промоутер на своїй сторінці в Instagram. Усик та Красюк працювали один з одним 12 років.

"Це була приголомшлива подорож — 12 років неймовірного успіху.

Два молодих мрійники зустрілися, щоб змінити гру.

2013 року я дав тобі слово — і дотримав його.

Тоді ніхто не вірив, що ми здатні досягти того, чого хотіли.

Але милістю Божою ми виконали нездійсненну місію.

Віхи, які ми подолали разом:

Вересень 2016 року — чемпіон WBO у першій важкій вазі

Січень 2018 року — чемпіон WBO та WBC у першій важкій вазі

Липень 2018 року — абсолютний чемпіон у першій важкій вазі

Вересень 2021 року — чемпіон WBO, WBA та IBF у важкій вазі

Травень 2024 — абсолютний чемпіон у важкій вазі

Мрія збулася!

Дякую за все, через що ми пройшли, і за честь бути промоутером Double Undisputed. Нехай Господь благословить тебе і спрямує твої подальші кроки.

Дякую Богу за все”, — написав Красюк.

Нагадаємо, бій Усик — Дюбуа 2 пройде 19 липня 2024 року в Лондоні на легендарній арені "Вемблі". До речі, "Динаміт" приховав образу на українця за те, що трапилося після першого їхнього поєдинку.

Найкращі моменти бою Усик — Дюбуа

Перша дуель між боксерами завершилася перемогою українця нокаутом, хоча не обійшлося без скандалу. "Динаміт" ударом нижче пояса відправив "Кота" на настил, щоправда, суддя не зарахував нокдаун. Усик довго приходив до тями, але продовжив бій і вирубив британця. Команда Дюбуа вважає, що рефері помилився, а Олександр програв бій.