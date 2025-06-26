Легенда українського футболу оголосив про завершення кар’єри

Олін із найкращих футболістів в історії вітчизняного футболу незабаром повісить бутси на цвях

Вінгер "Динамо" та збірної України Андрій Ярмоленко заявив, що наступний сезон 2025/26 стане для нього останнім у якості професійного футболіста. У поточній кампанії "динамівці" стартують із 2-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів УЄФА.

Відповідний коментар Ярмоленка наводить "Центр футбольних новин". Андрій зазначив, що завершить кар’єру футболіста наприкінці наступного сезону.

"Ми поспілкувалися з головним тренером, з президентом, тому що для мене було важливо почути, що я потрібен як футболіст.

Я в жодному разі не хочу бути в клубі як футболіст завдяки якимось своїм попереднім заслугам. Коли я почув думку головного тренера та президента клубу, я зрозумів, що вони розраховують на мене як на бойову одиницю.

Про те, що це останній мій контракт чи ні, то я з упевненістю можу сказати, що це останній мій рік як футболіста", – заявив Ярмоленко.

У сезоні 2024/25 Ярмоленко оформив 12 голів та 1 асист у 33 матчах на клубному рівні. 35-річний футболіст також бореться за звання найкращого бомбардира в історії чемпіонату України. Андрій відстає від рекордсмена Максима Шацьких (124 голи) на десять голів.

Нагадаємо, у минулій кампанії "Динамо" провалилося в Лізі Європи, не зумівши вийти у плей-оф другого за силою єврокубка. Крім того, Біло-Сині виграли "золото" УПЛ і дійшли до фіналу Кубка України, де поступилися в серії пенальті "Шахтарю".