В українському футболі пролунав великий скандал: у власника клубу здали нерви (відео)

У аматорському футболі вирують пристрасті

Поки українські професійні клуби готуються до нового сезону, в аматорській лізі стався скандал. Відзначився майбутній учасник Другої ліги — ФК "Лісне".

У матчі проти "Полісся" Ставки засновник "Лісного" Олексій Мешков нібито вдарив резервного воротаря гостей на лаві запасних. Про це повідомила пресслужба "Полісся" у Facebook.

"Що не по грі – так це кулаки на лаві запасних. Президент ФК "Лісне" дозволив собі підняття руки в прямому ефірі — влучив прямо в обличчя нашому хлопцеві. Це сором!

І не наш. Ми не плачемо, але нагадуємо: "Футбол – не ринг". На лаві має бути тактика, а не нокаути!" — повідомили в "Поліссі".

Пізніше стало відомо, що в "Поліссі" помилилися. У бійці нібито взяв участь не президент "Лісного" Юрій Гірник, а засновник клубу Мешков. Представник "Полісся" на правах анонімності розповів, що конфлікт виник через те, що Мешков підійшов до лави запасних "Полісся", а резервний воротар попросив суддів прибрати його звідти.

"Він (Мешков) бере якийсь паперовий стаканчик і кидає в бік лави запасних. Кіпер каже: "Ви що там, неадекватні?". І цей власник підходить – і просто з кулака прямо в обличчя б’є запасного голкіпера. З гематомами, зі всіма наслідками. Після цього ці його гопніки починають стрибати до гравців, якась тяганина. Всі навколо просто стоять і дивляться, ніхто взагалі не втручається", — розповів представник "Полісся".

У ФК "Лісне" кажуть, що удару не було, був лише поштовх. При цьому у клубі вибачились перед "Поліссям".

"Людина, яку штовхнули – хоча написали, що її вдарили – відправляла воювати людей, які вже воюють. Це люди, які брали участь і в харківському напрямку, і багато де.

Але взагалі я хочу вибачитись. Можете так і написати, що футбольний клуб "Лісне" вибачається, якщо в нашій поведінці щось було некоректне. Ми перед усіма вибачаємося, насамперед – перед футбольним клубом "Полісся" та перед обласною федерацією", — цитує спортивного директора "Лісного" Віктора Зелінського Tribuna.

Момент бійки не потрапив у пряму трансляцію. Після початку конфлікту в етері почали показувати найкращі моменти гри.

Раніше повідомлялося, що Комітет етики серйозно взявся за ситуацію в ДЮФЛУ (Дитячо-юнацька футбольна ліга України). Проблеми із суддівством помітили на матчі юнацької команди "Шахтаря".