Мудрик відмовився від свого клубу? Футболіст зробив тонкий натяк (фото)

У профілі футболіста у соцмережі відбулися значні зміни

Вінгер "Челсі" та збірної України Михайло Мудрик на тлі допінг-скандалу зробив помітні зміни у своєму профілі в Instagram. Напередодні ЗМІ повідомили результати допінг-проби B Михайла.

Михайло прибрав згадку про "Челсі" зі свого профілю. Про це повідомляє "Телеграф".

Мудрик також змінив фото профілю, обравши зображення актора Крістіана Бейла в образі Патріка Бейтмана із культового фільму "Американський психопат". В описі профілю Михайло додав фразу: "watch how they hate" (дивіться, як вони проявляють ненависть). Мабуть, у такий спосіб футболіст звернувся до хейтерів.

Профіль Михайла Мудрика в Instagram

Навіщо Мудрик прибрав назву клубу з профілю, поки невідомо, проте нічого хорошого це гравцю не обіцяє. У мережі ходили чутки, що "Челсі" може відсудити в українця мільйони через ситуацію з допінгом.

Нагадаємо, про позитивну допінг-пробу Мудрика на мельдоній стало відомо у грудні 2024 року. "Челсі" і сам футболіст виступили із заявами, після чого клуб та гравець зберігають мовчання. Пізніше у мережі з’явилася версія, що допінг міг потрапити до організму футболіста через корову. Крім того, ходили чутки, що в цьому інциденті причетна російська модель, щоправда, вона публічно спростувала це. Додамо, що Штучний інтелект вважає, що Михайло зможе повернутися у професійний футбол, навіть якщо отримає 4-річний бан, щоправда, про топклуб доведеться забути.