На Всесвітніх іграх у Китаї стався скандал через форму збірної України (відео)

Ігри в Китаї ще не почалися, а вже стався неприємний інцидент зі збірною України

У четвер, 7 серпня, у Ченду (Китай) відбулася церемонія відкриття Світових ігор-2025. Організатори спочатку відмовлялися випускати збірну України на стадіон, де проходив традиційний парад націй, через синьо-жовту форму, яка нагадує прапор України.

Про це президент Спортивного комітету України Ілля Шевляк розповів в етері "Першого", повідомляє Tribuna. Китайська сторона вимагала, щоб українки зняли свої жакети у кольорах синьо-жовтого кольору. У результаті в ситуацію втрутилася Міжнародна асоціація Всесвітніх ігор (IWGA), яка дозволила українцям вийти на стадіон у формі, яку підготували до Ігор. В оргкомітеті змагань пояснили інцидент не політичним тиском, а "помилковими діями співробітників служби безпеки".

Ситуацію вирішили. Справді, такий інцидент трапився. Представники організаційного комітету пояснювали це тим, що форма нашої збірної, насамперед жакети дівчат, дуже нагадують прапор, і тому немає можливості випустити нашу збірну на стадіон. Була вимога, що вони мають зняти жакети та вийти усією делегацією. Це справді відповідне порушення. Ми знаємо, що такі випадки виникали й на інших турнірах, що відбувалися в Китаї. Тому зайняли спільну позицію про те, що це неприпустимо, оскільки зазвичай форма національної збірної прив’язана до національної символіки. Ті жакети, в яких наші дівчата, справді нагадують наш прапор. Фактично наполовину вони поділені на кольори нашого прапора. Для нас принципова позиція, вони мають виходити у тій формі, яка підготовлена для участі у турнірі. Ілля Шевляк

Українські спортсменки на церемонії відкриття Ігор у Китаї/ Фото: Getty Images

Світові ігри у Ченду відбудуться з 7 по 17 серпня. Майже сто українських атлетів видобули ліцензії на ці змагання та представлятимуть нашу країну на Іграх у двох десятках видів спорту.

Довідка: Всесвітні ігри — міжнародні комплексні змагання з видів спорту, які не входять до програми Олімпійських ігор. Проводяться з 1981 з періодичністю 1 раз на 4 роки, з 2001 проходять під патронатом Міжнародного олімпійського комітету (МОК).

