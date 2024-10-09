"Без мапи та Героям слава": з форми збірної України прибрали символи державності (фото)

Синьо-жовті нарешті отримали нове екіпірування

У середу, 9 жовтня, adidas та Українська асоціація футболу (УАФ) розпочали співпрацю, представивши нові домашні та виїзні комплекти форми збірних України на сезон-2024/2025. До речі, УАФ очолює легенда українського футболу Андрій Шевченко.

Про це повідомляє пресслужба УАФ на своєму офіційному сайті. Нові домашні та виїзні форми нашої команди натхненні прапором країни, мають легендарні три смужки на плечах та гасло "СЛАВА УКРАЇНІ" на спині.

"Для нас велика честь повернутися до родини adidas. Асоціація вже має успішну історію співпраці з компанією, адже adidas розробляла ексклюзивну форму, в якій національна збірна виступала на Євро-2012. Ми прагнемо досягнути найвищого рівня змагань в усіх наших національних командах і з нетерпінням чекаємо на співпрацю з провідним постачальником форми, таким, як adidas, на шляху до мети", — заявив Шевченко.

Журналіст Ігор Бурбас розкритикував нову форму збірної України, адже з екіпірування зникла мапа України, а також гасло: "Героям слава".

"Без мапи єдиної й суверенної України, без гасла "Героям Слава!", зате Adidas. Це ті зміни, на які ми заслужили? Серйозно?

Рік чекали на цей Adidas, ніби на якусь панацею. І це щоб з нашої форми прибрали символи державності?

Добре, хоч кольори синьо-жовтими залишили. І на тому дякую", — написав Бурбас.

Ігор Бурбас

Попередня форма збірної України від Joma

Вартість футболки на сайті adidas складає 3999 грн, шортів – 1599 грн, гетр – 799 грн.

Нагадаємо, збірна України виступає у першій групі дивізіону B Ліги націй разом із командами Грузії, Чехії та Албанії. За підсумками двох турів українці посідають останнє місце у квартеті. Спочатку Албанія завдала Синьо-жовтим сенсаційної поразки 2:1. Потім наша команда примудрилася програти Чехії (2:3).