На Всемирных играх в Китае произошел скандал из-за формы сборной Украины (видео)

Игры в Китае еще не начались, а уже произошел неприятный ицнидент со сборной Украины

В четверг, 7 августа, в Чэнду (Китай) состоялась церемония открытия Всемирных игр-2025. Организаторы сначала отказывались выпускать сборную Украины на стадион, где проходил традиционный парад наций, из-за сине-желтой формы, которая напоминает флаг Украины.

Об этом президент Спортивного комитета Украины Илья Шевляк рассказал в эфире "Первого", передает Tribuna. Китайская сторона требовала, чтобы украинки сняли свои жакеты в цветах сине-желтого цвета. В итоге в ситуацию вмешалась Международная ассоциация Всемирных игр (IWGA), которая разрешила украинцам выйти на стадион в форме, подготовленной к Играм. В оргкомитете соревнований объяснили инцидент не политическим давлением, а "ошибочными действиями сотрудников службы безопасности".

Ситуацию разрешили. Действительно, такой инцидент произошел. Представители организационного комитета объясняли это тем, что форма нашей сборной, прежде всего жакеты девушек, очень напоминают флаг, и потому нет возможности выпустить нашу сборную на стадион. Было требование, что они должны снять жакеты и выйти всей делегацией. Это действительно соответствующее нарушение. Мы знаем, что подобные случаи возникали и на других турнирах, проходивших в Китае. Потому заняли общую позицию о том, что это недопустимо, поскольку, как правило, форма национальной сборной привязана к национальной символике. Те жакеты, в которых наши девушки, действительно напоминают наш флаг. Фактически наполовину они поделены на цвета нашего флага. Для нас принципиальная позиция, они должны выходить в той форме, которая подготовлена для участия в турнире. Илья Шевляк

Украинские спортсменки на церемонии открытия Игр в Китае/ Фото: Getty Images

Всемирные игры в Чэнду пройдут с 7 по 17 августа. Почти сто украинских атлетов добыли лицензии на эти соревнования и будут представлять нашу страну на Играх в двух десятках видах спорта.

Справка: Всемирные игры — международные комплексные соревнования по видам спорта, не входящим в программу Олимпийских игр. Проводятся с 1981 года с периодичностью 1 раз в 4 года, с 2001 года проходят под патронатом Международного олимпийского комитета (МОК).

Напомним, в октябре 2024 года adidas и Украинская ассоциация футбола (УАФ) представили новые домашние и выездные комплекты формы футбольных сборных Украины. Из экипировки пропала карта Украины, а также лозунг: "Героям слава".