Реакція росіянина на українця із золотою медаллю стала мемом (фото)

Фотограф упіймав ідеальний кадр

Французький "Парі Сен-Жермен" переміг "Тоттенхем" у матчі за Суперкубок УЄФА, зробивши дивовижний камбек (2:2, 4:3 за пенальті). Після гри футболісти парижанів святкували успіх.

Новоспечений гравець ПСЖ українець Ілля Забарний зробив фото з єврокубком. Крім того, капітан команди Маркіньос віддав центрбеку свою золоту медаль, передає "Телеграф".

Одному футболісту ПСЖ, видно, не сподобалося, що українець фотографувався з медаллю та кубком. Йдеться про російського воротаря парижан Матвія Сафонова, який, за інформацією ЗМІ, має піти з клубу після трансферу українця. Фотограф упіймав цікавий кадр, на якому видно дивну реакцію представника РФ на гравця збірної України. На знімку видно, як Сафонов із незадоволеним обличчям дивиться, як святкує Ілля.

Ілля Забарний з медаллю та Суперкубком УЄФА/Фото: Getty Images

Ілля Забарний та Матвій Сафонов/Фото: Getty Images

У мережі лише посміялися з реакції Сафонова. Дане фото породило меми та жарти.

Забарний із Суперкубком (той інший хлопець, який завжди ховається, немов поганий запах)

У мережі припускають, що станеться під час зустрічі Забарного та Сафонова

Сафонов, коли вперше побачив Забарного у ПСЖ

До речі, Забарний не брав участі у грі зі Шпорами й навіть не був заявлений на гру. Сафонов просидів весь матч на лаві запасних.

Нагадаємо, ПСЖ за день до матчу за Суперкубок УЄФА підписав Забарного. Українець перейшов у французький суперклуб, попри наявність росіянина у складі парижан.