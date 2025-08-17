Українська футболістка отримала епічну червону картку, виконуючи аут (відео)

Незвичайна червона картка була показана в українській жіночій лізі

У неділю, 17 серпня, у чемпіонаті України з футболу серед жінок сезону 2025/26 відбулося кілька матчів. Зокрема "Ладомир" та "Пантери" розписали нічию (1:1).

Зустріч, яка відбулася у Володимирі (Волинська область) на стадіоні "Олімп", порадувала не лише двома голами, а й незвичайним видаленням. Про це повідомляє "Телеграф".

На 76-й хвилині матчу за рахунку 0:1 на користь гостей футболістка "Пантер" Марія Тихонова вкидала аут. Суперниця всіляко заважала їй, і тут емоції взяли своє. Марія жбурнула м’яч прямо в голову футболістці "Ладомира". Рефері відразу зупинила гру і показала Тихоновій червону картку за неспортивну поведінку. До речі, друга учасниця конфлікту, яка отримала м’ячем у голову, також отримала попередження від арбітрині.

Порушення правил та видалення Тихонової дивитися з 1:41:41

Додамо, що "Ладомир" скористався більшістю та зумів зрівняти рахунок. За господарів на 88-й хвилині відзначилася Дана Коротчук. У складі "Пантер" гол на свій рахунок записала Лідія Лашко.

До речі, Тихонова публічно вибачилася за свій вчинок.

Нагадаємо, у квітні в чемпіонаті України з футболу дебютувала відома українська дзюдоїстка, бронзова призерка Олімпіади-2020 Дар’я Білодід. Раніше спортсменка підписала контракт із харківським "Металістом 1925".