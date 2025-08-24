Український чиновник похвалився перемогою доньки на Євро і потрапив у скандал

Дівчинка здійснила мрію батька

Президент баскетбольної команди "Рівне" та віцепрезидент Федерації баскетболу України (ФБУ) Сергій Ліщук повідомив, що його 13-річна дочка Анастасія стала переможницею чемпіонату Європи з баскетболу U-16 у складі збірної Іспанії. Все б нічого, але Сергій у ФБУ займається розвитком дитячого баскетболу.

Відповідний пост Ліщук опублікував у Facebook. У мережі неоднозначно сприйняли цю новину.

Мрію батька здійснила дочка. Неймовірно пишаюся Сергій Ліщук

У фіналі Євро-2025 U-16 Іспанія обіграла Словенію – 62:47.

Деякі користувачі привітали Сергія та Анастасію з великим досягненням, а ось інші зустріли вороже успіх доньки українського баскетбольного функціонера в Іспанії, адже чиновник відповідає за дитячий спорт в Україні. Один із користувачів вважає, що Ліщук має бути звільнений.

Нагадаємо, влітку 2025 року в українському баскетболі пролунав великий скандал. Річ у тому, що заокеанські зірки проігнорували виклик до національної команди на матчі прекваліфікації на чемпіонат світу. Головний тренер збірної України з баскетболу Айнарс Багатскіс емоційно відреагував на демарш гравців.