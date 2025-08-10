"Виродки": тренер збірної України емоційно висловився про демарш гравців (відео)

Національна команда України з баскетболу намагається потрапити на чемпіонат світу

Головний тренер збірної України з баскетболу Айнарс Багатскіс зворушливо прокоментував перемогу над Словаччиною у прекваліфікації на чемпіонат світу-2027. Латвійський фахівець також торкнувся теми українських гравців НБА, які проігнорували виклик до національної команди.

Відповідний коментар Багатскіса наводить пресслужба Федерації баскетболу України (ФБУ). Айнарс був дуже емоційний на пресконференції після гри.

Я був в Україні. Ми грали у баскетбол на рівні збірних у Євролізі та Єврокубку. І це були повні зали, багато глядачів. Справді, я сказав би, що хочеться якнайшвидше повернутися, бо для цих хлопців… Вибачте за мої емоції. Так, ці хлопці присвячують себе, приїжджають до збірної, тренуються, пітніють, борються. Деякі, даруйте, виродки... Не приїжджають до збірної. Айнарс Багатскіс

Додамо, що збірна України стартувала у прекваліфікації на ЧС-2027 з поразки від Швейцарії – 66:64 (18:14, 12:13, 15:20, 21:17). Потім наша команда обіграла Словаччину — 80:71 (24:24, 21:14, 17:14, 18:19). Найрезультативнішим гравцем матчу став український захисник Ісуф Санон із 23 очками.

Відео матчу Україна – Словаччина

Нагадаємо, за інформацією ФБУ, українські баскетболісти НБА Олексій Лень, Святослав Михайлюк та Дмитро Скапінцев проігнорували виклик до збірної України. Михайлюк напередодні повідомив, що не може допомогти національній команді через проблеми зі здоров'ям.

