Украинский чиновник похвастался победой дочери на Евро и угодил в скандал

Девочка осуществила мечту отца

Президент баскетбольной команды "Ровно" и вице-президент Федерации баскетбола Украины (ФБУ) Сергей Лищук сообщил, что его 13-летняя дочь Анастасия стала победительницей чемпионата Европы по баскетболу U-16 в составе сборной Испании. Все бы ничего, но Сергей в ФБУ занимается развитием детского баскетбола.

Соответствующий пост Лищук опубликовал в Facebook. В сети неоднозначно восприняли данную новость.

Мечту отца осуществила дочь. Невероятно горжусь Сергей Лищук

В финале Евро-2025 U-16 Испания обыграла Словению – 62:47.

Некоторые пользователи поздравили Сергея и Анастасию с большим достижением, а вот другие восприняли в штыки успех дочери украинского баскетбольного функционера в Испании, ведь чиновник отвечает за детский спорт в Украине. Один из пользователей считает, что Лищук должен быть уволен.

Напомним, летом 2025 года в украинском баскетболе прогремел большой скандал. Дело в том, что заокеанские звезды проигнорировали вызов в национальную команду на матчи преквалификации на чемпионат мира. Главный тренер сборной Украины по баскетболу Айнарс Багатскис эмоционально отреагировал на демарш игроков.