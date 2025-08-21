Рус

Чому в Україні немає нових "Шевченків" та "Світолін": карта пояснює все (фото)

Михайло Корнілов
Новина оновлена 21 серпня 2025, 13:55
Еліна Світоліна та Андрій Шевченко. Фото instagram.com/elisvitolina

Цивілізовані країни виділяють величезні кошти на масовий спорт

Криза українського спорту посилюється щодня через війну. Росія планомірно знищує спортивну інфраструктуру України, яка і до повномасштабного вторгнення РФ була не на найвищому рівні.

Чому в Україні важко виховати тенісиста чи футболіста світового рівня, наочно показує карта brilliantmaps. Ресурс спеціалізується на підрахунку спортивних об’єктів.

Карта показує більш високу щільність футбольних полів у центральній та західній Європі, особливо в таких країнах, як Німеччина, Франція, Нідерланди та Велика Британія. Відповідно до цієї візуалізації, у регіонах з меншою кількістю червоних точок, наприклад, в Україні, кількість полів менша.

Карта футбольних полів у Європі
Карта футбольних полів у Європі

Топ 10 країн з найбільшою кількістю футбольних полів у Європі:

  1. Німеччина: 45 630
  2. Франція: 32 082
  3. Італія: 26,139
  4. Англія: 14 307
  5. Іспанія: 10,999
  6. Польща: 10 037
  7. Нідерланди: 7690
  8. Швеція: 6036
  9. Бельгія: 5633
  10. Австрія: 5115
  11. Україна: 4,716

Ситуація з тенісом і зовсім виглядає гнітючою для нашої країни. На карті показано де знаходяться тенісні корти в Європі. Південна Англія виділяється серед інших регіонів, де щільність кортів, безумовно, найвища. Потім щільність знижується в міру просування на схід, а також в Іспанії, де їх багато вздовж узбережжя і мало в центрі, поза Мадридом.

Карта тенісних кортів у Європі
Карта тенісних кортів у Європі

Можна сміливо говорити, що українські спортсмени, які досягають успіху на міжнародному рівні, роблять це всупереч обставинам. Через відсутність необхідних умов у країні та слабку конкуренцію на внутрішній арені появу нових "Шевченків" та "Світолін" можна вважати за диво.

Раніше український спортивний журналіст Ігор Циганик повідомив інсайд про головну зірку "Шахтаря" Кевіна. Бразилець блискуче зіграв проти "Бешикташа", а потім випав зі складу донеччан.

