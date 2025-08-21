Чому в Україні немає нових "Шевченків" та "Світолін": карта пояснює все (фото)

Цивілізовані країни виділяють величезні кошти на масовий спорт

Криза українського спорту посилюється щодня через війну. Росія планомірно знищує спортивну інфраструктуру України, яка і до повномасштабного вторгнення РФ була не на найвищому рівні.

Чому в Україні важко виховати тенісиста чи футболіста світового рівня, наочно показує карта brilliantmaps. Ресурс спеціалізується на підрахунку спортивних об’єктів.

Карта показує більш високу щільність футбольних полів у центральній та західній Європі, особливо в таких країнах, як Німеччина, Франція, Нідерланди та Велика Британія. Відповідно до цієї візуалізації, у регіонах з меншою кількістю червоних точок, наприклад, в Україні, кількість полів менша.

Карта футбольних полів у Європі

Топ 10 країн з найбільшою кількістю футбольних полів у Європі:

Німеччина: 45 630 Франція: 32 082 Італія: 26,139 Англія: 14 307 Іспанія: 10,999 Польща: 10 037 Нідерланди: 7690 Швеція: 6036 Бельгія: 5633 Австрія: 5115 Україна: 4,716

Ситуація з тенісом і зовсім виглядає гнітючою для нашої країни. На карті показано де знаходяться тенісні корти в Європі. Південна Англія виділяється серед інших регіонів, де щільність кортів, безумовно, найвища. Потім щільність знижується в міру просування на схід, а також в Іспанії, де їх багато вздовж узбережжя і мало в центрі, поза Мадридом.

Карта тенісних кортів у Європі

Можна сміливо говорити, що українські спортсмени, які досягають успіху на міжнародному рівні, роблять це всупереч обставинам. Через відсутність необхідних умов у країні та слабку конкуренцію на внутрішній арені появу нових "Шевченків" та "Світолін" можна вважати за диво.

