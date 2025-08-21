Чому в Україні немає нових "Шевченків" та "Світолін": карта пояснює все (фото)
Цивілізовані країни виділяють величезні кошти на масовий спорт
Криза українського спорту посилюється щодня через війну. Росія планомірно знищує спортивну інфраструктуру України, яка і до повномасштабного вторгнення РФ була не на найвищому рівні.
Чому в Україні важко виховати тенісиста чи футболіста світового рівня, наочно показує карта brilliantmaps. Ресурс спеціалізується на підрахунку спортивних об’єктів.
Карта показує більш високу щільність футбольних полів у центральній та західній Європі, особливо в таких країнах, як Німеччина, Франція, Нідерланди та Велика Британія. Відповідно до цієї візуалізації, у регіонах з меншою кількістю червоних точок, наприклад, в Україні, кількість полів менша.
Топ 10 країн з найбільшою кількістю футбольних полів у Європі:
- Німеччина: 45 630
- Франція: 32 082
- Італія: 26,139
- Англія: 14 307
- Іспанія: 10,999
- Польща: 10 037
- Нідерланди: 7690
- Швеція: 6036
- Бельгія: 5633
- Австрія: 5115
- Україна: 4,716
Ситуація з тенісом і зовсім виглядає гнітючою для нашої країни. На карті показано де знаходяться тенісні корти в Європі. Південна Англія виділяється серед інших регіонів, де щільність кортів, безумовно, найвища. Потім щільність знижується в міру просування на схід, а також в Іспанії, де їх багато вздовж узбережжя і мало в центрі, поза Мадридом.
Можна сміливо говорити, що українські спортсмени, які досягають успіху на міжнародному рівні, роблять це всупереч обставинам. Через відсутність необхідних умов у країні та слабку конкуренцію на внутрішній арені появу нових "Шевченків" та "Світолін" можна вважати за диво.
