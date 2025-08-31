Усик у Донецьку зчинив переполох: окупанти влаштували облаву в кафе (відео)

Фотографія українського чемпіона в окупованому Донецьку обернулася проблемами з місцевою "владою" для власниці кафе

Так званий Ворошиловський міжрайонний "суд" Донецька оштрафував власницю місцевого кафе Titul за дискредитацію російської армії. Приводом для штрафу стали фотографії українського боксера Олександра Усика, який порівняв РФ із Третім Рейхом.

Жінку оштрафували на 30 тисяч рублів (близько 16 тис. грн, — Ред), передає verstka.media. Кафе Titul є частиною однойменного боксерського клубу.

Фото Усика з автографом прикрашало стіни закладу. Крім того, в меню кафе був коктейль "від Усика" (400 мл, молоко, банан, яблуко, йогурт, вівсяні пластівці, мед, протеїн, м’ята). Окупаційна "влада" помітила кафе після доносу російської актриси Яни Поплавської, яка внесена до санкційного списку України за пропаганду путінського режиму та підтримку війни, а також поширення дезінформації про війну Росії проти України.

Яна Поплавська здобула популярність у 10 років завдяки ролі Червоної Шапочки у фільмі "Про Червону Шапочку" 1977 року.

Яна Поплавська

Кафе Titul у Донецьку

Фото Усика у кафе Titul у Донецьку

У Донецьку працює кафе "Титул", де вшановують українського боксера Усика. Стіни обвішані його портретами з автографами, а в меню є навіть іменний коктейль. Що у цьому такого? А те, що Усик називає донеччан свинособаками, він стріляв по них з міномета й обіцяв повернути Донецьк до складу України. Росію Усик називає ворогом усього світу. Яна Поплавська

Через кілька годин після поста актриси до кафе "Титул" навідалися російські силовики з автоматами, які змусили адміністратора кафе вибачатися на камеру.

У рішенні окупаційного "суду" йдеться про те, що спортивні досягнення Усика не мають значення, оскільки боксер "неодноразово виступав з антиросійськими висловлюваннями". А назва коктейлю та фотографія боксера спрямовані на "навмисний підрив довіри до ЗС РФ".

Додамо, що коктейль "від Усика" власники кафе перейменували. Тепер він називається "від Бівола" на честь російського боксера Дмитра Бівола. До речі, Дмитро б’ється на міжнародній арені під прапором Киргизії, адже російський триколор заборонили у спорті після повномасштабного вторгнення РФ до України. У 2025 році Бівол став абсолютним чемпіоном світу в напівважкій вазі.