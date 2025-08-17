"Спадкоємець" Усика за 2 хвилини нокаутував суперника (відео)

У королівській вазі пройшли цікаві бої

У суботу, 16 серпня, в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) пройшов великий вечір професійного боксу, головною подією якого став чемпіонський бій британських супертяжів Мозеса Ітауми (13–0, 11 КО) та Ділліана Вайта (31–4,). Ітаумі пророкують славу Олександра Усика, який зараз володіє всіма основними поясами у цій вазі.

12-раундовий поєдинок завершився вже у першому раунді перемогою Ітауми. Про це повідомляє "Телеграф".

У середині першої 3-хвилинки 20-річний Мозес підняв темп і серією ударів повалив 37-річного Вайта на канати. Ділліан встояв, проте вже після наступного удару впав на канвас. Таким чином, Ітаума завоював другорядний пояс WBO Inter-Continental.

В андеркарді шоу в Ер-Ріяді також відбувся чемпіонський бій супертяжів між хорватом Філіпом Хрговичем (19–1, 14 КО) та британцем Девідом Аделіє (14–2, 13 КО). Поєдинок за титул WBO International завершився перемогою хорватського "Звіра" рішенням суддів — 98-91, 99-90 (х2).

Зазначимо, Всесвітня боксерська організація (WBO) зобов’язала абсолютного чемпіона світу у гевівейті Усика (24-0, 15 КО) провести захист титулу проти новозеландця Джозефа Паркера(36-3, 24 KO). Команда українця поки не підтвердила захист титулу та просить відстрочити переговори. Крім того, з’явилася інформація про травму спини чемпіона, через що Олександру потрібно більше часу на відновлення.

Нагадаємо, у липні 2025 року Усик нокаутував британця Даніеля Дюбуа, вдруге ставши "абсолютом" у гевівейті. Після бою Олександр назвав потенційних суперників, про Ітауму чемпіон не сказав жодного слова.