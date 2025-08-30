У Усика з’явилися проблеми після танцю з Дорофєєвою (відео)

Український боксер запалив на сцені, що не сподобалося боксерській організації

Абсолютний чемпіон світу у гевівейті Олександр Усик (24-0, 15 КО) продовжує відпочивати після перемоги над британцем Даніелем Дюбуа. Напередодні Всесвітня боксерська організація (WBO) зобов’язала українця розпочати переговори щодо захисту титулу з новозеландцем Джозефом Паркером (36-3, 24 KO), проте "Кіт" попросив відстрочку, зіславшись на здоров’я.

Активний відпочинок Усика з танцями та футболом дійшов до WBO, через що організація просить Олександра надати оновлений медичний звіт про його здоров’я. Про це повідомляє boxingscene.

Напередодні в мережі з’явилися відео та фото, на яких чемпіон світу з боксу грає у футбол. Це сталося в рамках благодійного поєдинку між "Металістом 1925" та "Хартією".

Олександр Усик зіграв у футбол у благодійному матчі

Крім того, Усик запалив на сцені під час благодійного вечора своєї дружини Катерину. Це відео не тільки стало хітом у мережі, а й створило чимало проблем чемпіону.

За інформацією джерела, голова комітету з чемпіонства WBO Луїс Батіста Салас написав адвокату Усика, що "медичне зведення має бути докладним і ретельним і має засвідчувати WBO поточний стан здоров’я Усика, прогноз, передбачувані терміни відновлення та будь-які інші підтверджувальні медичні докази, які вважаються такими, що відносяться до справи". Якщо Усик проігнорує запит, то на нього чекають санкції від WBO.

Нагадаємо, Усик після перемоги над Дюбуа назвав кількох потенційних суперників, у тому числі й Паркера. Однак, ймовірно, цей поєдинок є не "найгрошовитішим", а тому українець може звільнити титул. Крім того, із Саудівської Аравії дедалі частіше звучать заклики організувати супербій Усик — Ітаума. Цього літа молодий нокаутер із Британії побив досвідченого Ділліана Вайта в першому раунді.