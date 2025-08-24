Усик отримав несподіваний виклик на бій від "Президента" (відео)

Непереможний африканський боксер жадає бою з українським чемпіоном

Абсолютний чемпіон світу у гевівейті Олександр Усик (24-0, 15 КО) отримав виклик на бій від легенди 90-х Айка Ібеабучі (21-0, 16 КО) з Нігерії на прізвисько "Президент". Наразі українець відпочиває після бою з британцем Даніелем Дюбуа (22-3, 21 KO).

Відповідну заяву Ібеабучі зробив після перемоги над нігерійцем Ідрісом Іффіні (18-9-2, 15 КО). Слова "Президента" наводить Fight Gist Media.

Все б нічого, але Ібеабучі на цей час 52 роки. До цього він провів свій останній бій у 1999 році, коли нокаутував легенду боксу, колишнього чемпіона світу в суперважкій вазі Кріса Бьорда. Це була найгучніша перемога у кар’єрі Айка. Того ж року боксер був ув'язнений за звинуваченням у сексуальних домаганнях, а потім у зґвалтуванні та нанесенні тілесних ушкоджень. Він відбув 16-річний термін ув'язнення у штаті Невада (США).

Зазначимо, 40-річний Іффіні програв Ібеабучі, не захотівши виходити на ринг після третього раунду. Бій важковаговиків проходив у Лагосі (Нігерія).

Після поєдинку Айк викликав на бій Усика.

Нагадаємо, Усик на цей час володіє всіма основними поясами в надважкій вазі. WBO зобов’язує українця битися з новозеландцем Джозефом Паркером. Українець попросив паузу на відновлення в Організації, а в Саудівській Аравії хочуть звести на рингу Олександра та молодого британця Мозеса Ітауму, який в останньому поєдинку нокаутував Ділліана Вайта.