"Обі***ні леви": ганебний вчинок футболістів збірної України висміяли у мережі

Футболісти проігнорували спілкування з офіційним транслятором після гри

Жоден гравець збірної України не надав коментар офіційному транслятору після матчу відбору на чемпіонат світу з футболу з Азербайджаном. Гра в Баку сенсаційно завершилася внічию з рахунком 1:1.

Про це повідомили у прямому ефірі на Megogo, який є ексклюзивним транслятором матчів збірної України. Зазначимо, що головний тренер Синьо-жовтих Сергій Ребров дав флешінтерв’ю Megogo після гри.

У мережі розкритикували гравців. Один із користувачів порівняв футболістів збірної України з "обі***ними левами", натякаючи на нагороду "Лев матчу", яку отримує найкращий гравець національної команди після кожного матчу.

Додамо, що в підсумку до преси підійшов тільки капітан збірної України Микола Матвієнко, щоправда, коли ефір на Megogo вже було завершено. Капітан віддувався за всю команду. До речі, "Левом матчу" з Азербайджаном став голкіпер Анатолій Трубін.

Повний відеоогляд матчу Азербайджан — Україна

Зазначимо, у першій грі відбору на ЧС-2026 українці програли Франції (0:2). У кваліфікації за місце на наступному Мундіалі наша команда також зустрінеться з Ісландією, з якою гра запланована на 10 жовтня. З квартету на ЧС кваліфікується лише переможець групи. Друге місце дасть можливість взяти участь у плей-оф відбору.

Нагадаємо, збірна України у 2024 році виступала у першій групі дивізіону B Ліги націй разом із командами Грузії, Чехії та Албанії. За підсумками шести турів українці посіли друге місце у квартеті. Таким чином Синьо-жовті втратили шанси на вихід на ЧС-2026 через цей турнір. Потім наша команда програла Бельгії у 2-матчевому протистоянні та не змогла вийти у дивізіон А Ліги націй.