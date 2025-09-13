"Динамо" закидали ватою, а новачку киян влаштували "теплий" прийом (відео)

Владіслав Бленуце дебютував за киян

У суботу, 13 вересня, "Оболонь" приймала "Динамо" у рамках 5-го туру чемпіонату України з футболу сезону 2025/26. За Біло-синіх у цій грі дебютував румунський нападник Владіслав Бленуце, який напередодні потрапив у скандал через проросійські пости в соцмережах.

Присутність румунського новачка на лаві запасних столичної команди призвела до серії скандалів у грі, яка відбулася у Києві на "Оболоні-Арені". Про це повідомляє "Телеграф".

По-перше, уболівальники "Динамо" підготували банер: "Бленуце — чорт". По-друге, вже на старті поєдинку група фанатів закидали лаву запасних Біло-синіх ватою.

"Динамо" закидали ватою

Бленуце з’явився на полі на 78 хвилині. Його вихід супроводжувався освистуванням з боку вболівальників.

Додамо, що київське дербі завершилось із рахунком 2:2. За господарів забивали Нестеренко та Устименко, а за гостей — Караваєв та Михавко.

Нагадаємо, цього сезону "Динамо" стартувало в єврокубках з 2-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів іграми проти мальтійського "Хамрун Спартанс". Біло-сині двічі перемогли з рахунком 3:0, після чого двічі програли кіпрському "Пафосу" (0:1, 0:2) та вилетіли у відбір Ліги Європи. У фіналі кваліфікації ЛЄ кияни у 2-матчевому протистоянні програли "Маккабі" Тель-Авів (1:3, 1:0), після чого потрапили до Ліги конференцій. Напередодні чемпіони України дізналися імена суперників в основному етапі ЛК.

У чемпіонаті України кияни йдуть на першій позиції. До речі, "динамівці" вперше втратили очки у поточному розіграші УПЛ.