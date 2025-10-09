Легендарний партнер Шевченка продався Росії

Маестро погодився працювати на російську компанію

Легендарний італійський футболіст, чемпіон світу Андреа Пірло став амбасадором російської букмекерської компанії FONBET. Це не перший італієць, який вирішив співпрацювати із росіянами після початку великої війни в Україні.

Що потрібно знати

Андреа Пірло вирішив співпрацювати з російською букмекерською конторою

Італієць завершив кар’єру футболіста у 2017 році

Пірло виступав у "Мілані" разом з Андрієм Шевченком

Про це повідомляє пресслужба FONBET у telegram. Італієць представлятиме компанію на російському та міжнародному ринках.

Андреа Пірло — амбасадор FONBET. Зустрічаємо у нашій команді чемпіона світу та дворазового переможця Ліги чемпіонів. Як глобальний посол італієць представлятиме FONBET на російському та міжнародному ринках. FONBET

Пірло на прізвисько "Маестро" був головним архітектором атак у "Мілані", "Ювентусі" та збірній Італії. Центральний півзахисник прославився завдяки своєму неймовірному баченню поля та точністю передач. У складі Россонері Андреа виграв дві Ліги чемпіонів, а зі збірною Італії став чемпіоном світу 2006 року. У "Мілані" Пірло встиг пограти з легендою українського футболу Андрієм Шевченком.

Нагадаємо, колишній форвард "Роми" та збірної Італії Франческо Тотті висловився про свою поїздку до Росії. Італієць, який зазнав критики на батьківщині, вважає, що не робить нічого поганого.