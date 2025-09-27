Збірна України на чемпіонаті світу з футболу U-20: розклад та результати (відео)

Синьо-жовті спробують повторити успіх 2019 року

У суботу, 27 вересня, юнацька збірна України з футболу стартує на чемпіонаті світу U-20 (для гравців до 20 років) у Чилі. Цікаво, що на турнір поїхав син легенди українського футболу Андрія Шевченка Крістіан.

Що варто знати

ЧС-2025 з футболу U-20 пройде у Чилі з 27 вересня по 19 жовтня

Збірна України виступить на турнірі вп'яте, найкращий результат — перемога у 2019 році

Українці проведуть на турнірі як мінімум 3 гри

"Телеграф" пропонує до вашої уваги розклад, результати та відеоогляди матчів збірної України на ЧС-2025 U-20. Додамо, що всі ігри Синьо-жовтих на Мундіалі покаже телеканал "Суспільне", сайт "Суспільне Спорт" та місцеві канали "Суспільного" ("Суспільне Київ", "Суспільне Черкаси" тощо).

За підсумками жеребкування збірна України потрапила до групи B, де зіграє з Південною Кореєю, Панамою та Парагваєм. З квартету у плей-оф вийдуть дві найкращі команди. Крім того, на плей-оф є шанс у збірної, яка стане третьою.

Розклад, результати та відеоогляди матчів збірної України U-20 на ЧС-2025 (оновлюється)

Субота, 27 вересня

23:00. Україна — Південна Корея

Вівторок, 30 вересня

23:00. Україна — Панама

П’ятниця, 3 жовтня

23:00. Україна — Парагвай

Календар матчів збірної України U-20 на ЧС-2025 з футболу

Склад збірної України на ЧС-2025 U-20

Склад збірної України з футболу на ЧС-2025 U-20

Зазначимо, збірна України зіграє на ЧС U-20 вп’яте. Найкращим результатом виступів Синьо-жовтих була перемога на турнірі 2019 року. Ту команду очолював Олександр Петраков.

Збірна України U-20 виграла ЧС-2019 з футболу/Фото: Getty Images

Раніше повідомлялося, що до збірної України з футболу може прийти новий головний тренер. Це станеться у разі відходу Реброва з поста.