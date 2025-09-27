Збірна України на чемпіонаті світу з футболу U-20: розклад та результати (відео)
-
-
Синьо-жовті спробують повторити успіх 2019 року
У суботу, 27 вересня, юнацька збірна України з футболу стартує на чемпіонаті світу U-20 (для гравців до 20 років) у Чилі. Цікаво, що на турнір поїхав син легенди українського футболу Андрія Шевченка Крістіан.
Що варто знати
- ЧС-2025 з футболу U-20 пройде у Чилі з 27 вересня по 19 жовтня
- Збірна України виступить на турнірі вп'яте, найкращий результат — перемога у 2019 році
- Українці проведуть на турнірі як мінімум 3 гри
"Телеграф" пропонує до вашої уваги розклад, результати та відеоогляди матчів збірної України на ЧС-2025 U-20. Додамо, що всі ігри Синьо-жовтих на Мундіалі покаже телеканал "Суспільне", сайт "Суспільне Спорт" та місцеві канали "Суспільного" ("Суспільне Київ", "Суспільне Черкаси" тощо).
За підсумками жеребкування збірна України потрапила до групи B, де зіграє з Південною Кореєю, Панамою та Парагваєм. З квартету у плей-оф вийдуть дві найкращі команди. Крім того, на плей-оф є шанс у збірної, яка стане третьою.
Розклад, результати та відеоогляди матчів збірної України U-20 на ЧС-2025 (оновлюється)
Субота, 27 вересня
23:00. Україна — Південна Корея
Вівторок, 30 вересня
23:00. Україна — Панама
П’ятниця, 3 жовтня
23:00. Україна — Парагвай
Склад збірної України на ЧС-2025 U-20
Зазначимо, збірна України зіграє на ЧС U-20 вп’яте. Найкращим результатом виступів Синьо-жовтих була перемога на турнірі 2019 року. Ту команду очолював Олександр Петраков.
Раніше повідомлялося, що до збірної України з футболу може прийти новий головний тренер. Це станеться у разі відходу Реброва з поста.