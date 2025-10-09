Легендарный партнер Шевченко продался России

Маэстро согласился работать на российскую компанию

Легендарный итальянский футболист, чемпион мира Андреа Пирло стал амбассадором российской букмекерской компании FONBET. Это не первый итальянец, который решил сотрудничать с россиянами после начала большой войны в Украине.

Что нужно знать

Андреа Пирло решил сотрудничать с российской букмекерской конторой

Итальянец завершил карьеру футболиста в 2017 году

Пирло выступал в "Милане" вместе с Андреем Шевченко

Об этом сообщает пресс-служба FONBET в telegram. Итальянец будет представлять компанию на российском и международном рынках.

Андреа Пирло — амбассадор FONBET. Встречаем в нашей команде чемпиона мира и двукратного победителя Лиги чемпионов. В качестве глобального амбассадора итальянец будет представлять FONBET на российском и международном рынках. FONBET

Пирло по прозвищу "Маэстро" был главным архитектором атак в "Милане", "Ювентусе" и сборной Италии. Центральный полузащитник прославился благодаря своему невероятному виденью поля и точностью передач. В составе Россонери Андреа выиграл две Лиги чемпионов, а со сборной Италии стал чемпионом мира в 2006 году. В "Милане" Пирло успел поиграть с легендой украинского футбола Андреем Шевченко.

Напомним, бывший форвард "Ромы" и сборной Италии Франческо Тотти высказался о своей поездке в Россию. Итальянец, который подвергся критике на родине, считает, что не делает ничего плохого.