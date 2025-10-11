Легенда спорту раптово пожалів росіян: "боляче бачити, як їх карають"

Колишній біатлоніст зараз відповідає за права атлетів у світовому спорті

Багаторазовий олімпійський чемпіон з біатлону, представник комісії спортсменів у МОК (Міжнародний олімпійський комітет) Мартен Фуркад зізнався, що співчуває російським спортсменам. Біатлоністи з РФ усунуті від міжнародних стартів через повномасштабне вторгнення путінських військ в Україну.

Що потрібно знати

Мартен Фуркад співчуває російським спортсменам

Російські атлети відсторонені від міжнародних змагань у багатьох видах спорту

У мережі розкритикували француза, нагадавши йому про злочини росіян в Україні

Відповідний коментар Фуркада наводить ski-nordique.net. За його словами, російські спортсмени не винні у діях російської влади.

Це дуже делікатна тема. Ми живемо у суспільстві, яке більше не терпить компромісів та нюансів. З одного боку, ми рішуче засуджуємо Росію, з іншого боку – співчуваємо спортсменам, які не несуть відповідальності за політичні рішення. Моя відповідальність у МОК полягає у захисті спортсменів. Мені боляче бачити, як їх карають багато років. На їхньому місці я був би роздавлений через те, що покараний за дії моїх керівників. Мартен Фуркад

У мережі розкритикували слова Фуркада. Користувачі запитують, а чи не шкода Фуркаду українців, які загинули на війні.

Довідка: Мартен Фуркад — французький біатлоніст, шестиразовий олімпійський чемпіон, 13-разовий чемпіон світу, семиразовий володар Кубка світу в загальному заліку. Примітно, що останнє своє олімпійське "золото" француз отримав після закінчення судового процесу над росіянином Євгеном Устюговим, внаслідок чого Мартен став олімпійським чемпіоном Ванкувера (2010 рік). До речі, у РФ ображали Фуркада після цього.

Нагадаємо, у МОК вирішили допустити РФ до Олімпіади-2026 за тими ж правилами, що діяли на Іграх у Парижі (нейтральний статус та інші обмеження). Деякі спортивні федерації виступили проти росіян. Наприклад, спортсмени з РФ точно не виступлять на Олімпійських іграх в Італії у біатлоні.