У віці 35 років раптово помер гравець збірної України

Не стало ексбаскетболіста молодіжних збірних України, національної збірної України 3х3 Дениса Носкова. Спортсмен проживав у Торонто (Канада).

Причина смерті гравця збірної України поки що невідома

Про це в сторіс Instagram повідомив колишній партнер Носкова по команді Роман Новіков. Роман зворушливо попрощався з другом.

Денчик, як так ... Дякую, друже за все! Брате, я не можу повірити, скільки пережили разом… Земля пухом, і приглядай за нами з неба. Роман Новіков

Довідка: Денис Носков – вихованець маріупольського баскетболу. Встиг пограти за "Азовмаш", "Київ", "Одесу", "Черкаські Мавпи", "Запоріжжя", а також грузинський "Тбілісі" та французький Tarbes-Lourdes.

Додамо, що прізвище Носкова числилося у "чорному списку" Міністерства молоді та спорту України. До цього реєстру потрапили спортивні діячі України, які після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну виїхали з країни за дозволом, проте не повернулися у встановлений термін.

