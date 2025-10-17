Путінський "губошльоп" образив друга України
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
У РФ незадоволені висловлюванням відомого спортсмена
Російський пропагандист Дмитро Губернієв звинуватив олімпійського чемпіона з біатлону Себастьяна Самуельссона в лицемірстві. Напередодні швед обурився відновленням прав та привілеїв паралімпійських комітетів Росії (ПКР) та Білорусі (ПКБ).
Що потрібно знати:
- Самуельссон виступив проти повернення РФ до міжнародного паралімпійського спорту
- Губернієв образив шведського біатлоніста
- Пропагандист має прізвисько "Губошльоп" і служить Кремлю.
Відповідний коментар Губернієва наводить vseprosport.ru. Дмитро назвав шведського біатлоніста "кінченим ла*ном".
Я був про нього кращої думки, він не дурний хлопець. Але в цій ситуації він показав, що він кінчений bullshit (один з варіантів перекладу з англійської — "лайно").
Що стосується того, чи він контактуватиме з нашими після повернення Росії, то взагалі по*іг. Думаю, що на той момент він одружиться з Гретою Тунберг, і вони разом попливуть з експедицією до Ізраїлю. Викинуть усі свої айфони в море і розповідатимуть, як вони палять за довкілля. А ще лицемірно розкажуть, як із ними поводиться ізраїльська воєнщина. Тому ще раз повторю – Самуельсон, ти – bullshit.
Напередодні Самуельссон дохідливо пояснив, чому не можна пускати росіян на Ігри та Паралімпіаду.
Мені це здається надзвичайно дивним, я взагалі цього не розумію. Таке враження, що Паралімпійські ігри перевіряють межі дозволеного та сподіваються на якесь ширше визнання.
Ви кидаєте їх (спортсменів) та перевіряєте, яка буде реакція. В мене таке відчуття.
Нічого не змінилося. І якщо ви в довгостроковій перспективі не дотримуєтеся встановлених вами обмежень, вони безглузді.
Дуже вагомий аргумент, який не звучить у спільних дебатах, – це олімпійське перемир’я. Росія порушувала його тричі: 2008-го, 2014-го і 2022 року. Якщо вони мають намір виступати зараз, то знову порушать олімпійське перемир’я.
Губернієв є затятим шанувальником президента РФ Володимира Путіна. Він навіть вів знаменитий "шабаш у Москві" у березні 2022 року. До речі, Губернієв зізнавався, що його у школі називали "Губошльопом". Нині він гордо називає себе "Губошльопом всієї Русі".
Самуельссон, у свою чергу, активно підтримує Україну і виступає проти повернення РФ до міжнародного спорту, поки в Україні триває війна.
Зазначимо, попередньо представники РФ і Білорусі виступлять на Паралімпіаді-2026 в Італії. Щодо Олімпійських ігор, то РФ і Білорусь буде представлена на змаганнях виключно в нейтральному статусі. Деякі федерації не пустять представників країн-агресорів на Ігри.