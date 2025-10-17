Путінський "губошльоп" образив друга України

Я був про нього кращої думки, він не дурний хлопець. Але в цій ситуації він показав, що він кінчений bullshit (один з варіантів перекладу з англійської — "лайно").

Що стосується того, чи він контактуватиме з нашими після повернення Росії, то взагалі по*іг. Думаю, що на той момент він одружиться з Гретою Тунберг, і вони разом попливуть з експедицією до Ізраїлю. Викинуть усі свої айфони в море і розповідатимуть, як вони палять за довкілля. А ще лицемірно розкажуть, як із ними поводиться ізраїльська воєнщина. Тому ще раз повторю – Самуельсон, ти – bullshit.