В возрасте 35 лет внезапно умер игрок сборной Украины

Бывший спортсмен проживал в Канаде

Не стало экс-баскетболиста молодежных сборных Украины, национальной сборной Украины 3х3 Дениса Носкова. Спортсмен проживал в Торонто (Канада).

Что нужно знать

Умер баскетболист Денис Носков умер

Спортсмен проживал в Канаде

Причина смерти игрока сборной Украины пока неизвестна

Об этом в сторис Instagram сообщил бывший партнер Носкова по команде Роман Новиков. Роман трогательно попрощался с другом.

Денчик, как так… Спасибо, друг за все! Брат, я не могу поверить, сколько пережили вместе… Земля пухом, и присматривай за нами с неба. Роман Новиков

Роман Новиков сообщил о смерти Дениса Носкова

Справка: Денис Носков — воспитанник мариупольского баскетбола. Успел поиграть за "Азовмаш", "Киев", "Одессу", "Черкасские Мавпы", "Запорожье", а также грузинский "Тбилиси" и французский Tarbes-Lourdes.

Добавим, что фамилия Носкова числилась в "черном списке" Министерства молодежи и спорта Украины. В данный реестр попали спортивные деятели Украины, которые после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину выехали из страны по разрешению, однако не вернулись в установленный срок.

Ранее "Телеграф" сообщал о скандале в сборной Украины по баскетболу. Перед отборочными матчами на ЧМ-2027 Федерация баскетбола Украины сообщила, что несколько звездных отечественных спортсменов проигнорировали вызов в сборную.