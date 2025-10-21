Усик отримав нового суперника: хто побореться з чемпіоном

Скоро світ дізнається ім'я наступного опонента українського чемпіона

Абсолютний чемпіон світу з боксу у надважкій вазі Олександр Усик (24-0, 15 КО) проведе свій наступний бій проти переможця дуелі Джозеф Паркер (36-3, 24 КО) — Фабіо Вордлі (19-0-1, 18 КО). Новозеландський тимчасовий чемпіон WBO зійдеться на ринзі з володарем тимчасового титулу WBA з Британії 25 жовтня в Лондоні.

Що потрібно знати:

Паркер та Вордлі проведуть бій за другорядний пояс

Переможець цього бою стане обов’язковим претендентом на титул WBO

Радник Усика повідомив, що Олександр, ймовірно, захищатиме пояс WBO

Про це у коментарі для The Ring розповів радник Усика Сергій Лапін. Крім того, він зазначив, що Олександр перебуває у чудовій формі.

Він почувається добре і знаходиться у чудовій формі. Сергій Лапін

Довідка: Джозеф Паркер — іменитий боксер-супертяж, колишній чемпіон світу за версією WBO (2016-2018). Програв 3 рази британським боксерам Ентоні Джошуа, Ділліану Вайту та Джо Джойсу.

Фабіо Вордлі з червня 2025 року є тимчасовим чемпіоном світу за версією Всесвітньої боксерської асоціації (WBA) у важкій вазі. На регіональному рівні ставав чемпіоном Великої Британії та країн Співдружності у важкій вазі з 2022 до 2025 року. Вордлі жодного разу не програв на профі-рингу, щоправда, у його послужному списку є нічия з Фрейзером Кларком.

Джозеф Паркер та Фабіо Вордлі/Фото: Getty Images

Очікується, що Усик повернеться на ринг у першій половині 2026 року, а переможець бою Паркер — Вордлі є фаворитом у боротьбі за поєдинок з українцем. Річ у тому, що наступним у ротаційній системі, яка використовується для титулів об’єднаних чемпіонів, є WBO. Всесвітня боксерська організація (WBO) вже зобов’язувала Усика провести захист титулу проти Паркера, проте українець попросив у Організації відстрочку через стан здоров’я. WBO погодилася, проте пізніше в мережі випливли кадри, на яких українець танцює та грає у футбол, що викликало питання у функціонерів. Проте "Кіт" отримав час на відпочинок та відновлення, а Паркер — нового суперника.