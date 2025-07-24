Усик отримав нового суперника: українця зобов’язали провести бій

Джозеф Паркер претендує на бій із українським чемпіоном

У четвер, 24 липня, Всесвітня боксерська організація (WBO) виступила з офіційною заявою. Одна з чотирьох найвагоміших організацій у боксі після проведення шоу Усик — Дюбуа 2 зобов’язала абсолютного чемпіона світу у гевівейті Олександра Усика (24-0, 15 КО) провести захист титулу проти новозеландця Джозефа Паркера (36-3, 24 KO).

Відповідне повідомлення опублікувала пресслужба WBO в соцмережі Х. Сторони мають 30 днів, щоб домовитися про поєдинок, після чого розпочнуться промоутерські торги.

"WBO офіційно розпорядилася про проведення переговорів щодо обов’язкового титульного бою у важкій вазі між Олександром Усиком та Джозефом Паркером. У сторін є 30 днів на досягнення угоди, інакше WBO перейде до промоутерських торгів. Починаємо зворотний відлік", — йдеться у повідомленні.

Якщо Усик відмовиться від бою з Паркером, то, ймовірно, втратить титул WBO.

Джозеф Паркер/Фото: Getty Images

Найкращі нокаути Джозефа Паркера

Нагадаємо, Усик нокаутував Дюбуа в п’ятому раунді. До речі, на вечорі боксу в Лондоні билися ще двоє українців: напівваговик Даніель Лапін і суперваговик Владислав Сіренко. Лапін здобув важку перемогу, а ось Сіренко сенсаційно програв свій бій.

Після перемоги Усик зізнався, що навіть не думає закінчувати кар’єру та назвав Паркера потенційним суперником. Крім того, чемпіон зворушливо звернувся до українських військових.