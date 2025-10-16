Усик зробив гучну заяву про кар’єру в політиці (відео)

Боксер відмовився розпочинати політичну кар’єру

Абсолютний чемпіон світу з боксу у надважкій вазі Олександр Усик (24-0, 15 КО) не хоче влазити у велику політику. Спортсмен збирається зберегти свою репутацію та ім’я.

Що потрібно знати:

Усик не піде в політику

Боксер вважає, що туди йдуть ті, хто хоче "зкомуниздити" щось

Спортсмен раніше думав про роботу у міністерстві спорту

Відповідний коментар Усика наводить novyny.live в Instagram. Боксер зазначив, що в політику йдуть ті, хто хоче "зкомуниздити" (вкрасти), а він цього робити не хоче.

Що я там робитиму? Навіщо це мені? Як мій вплив мені допоможе, якщо я буду політиком чи мером? Що мене дід якийсь зустріне і скаже: "Сину, я за тебе вболівав, а зараз тобі на" і дасть мені пиром. Ну н****а, якщо я цьому не вчився, я не маю юридичної освіти. Ну, я там знаю. Навіщо, якщо я можу добре… У мене кар’єра взагалі. Н****а воно мені потрібне? Туди треба йти тому, хто хоче скомуніздити. Я не хочу скомуніздити. У мене є, дякувати Богу, я заробив і хочу зберегти своє і примножити в чомусь іншому. Олександр Усик

Нагадаємо, Всесвітня боксерська організація (WBO) зобов’язала Усика провести захист титулу проти новозеландця Джозефа Паркера.(36-3, 24 KO). Проте, українець попросив у Організації відстрочку через стан здоров’я. WBO погодилася, однак у мережі спливли кадри, на яких українець танцює та грає у футбол, що викликало питання у функціонерів. Проте "Кіт" отримав час на відпочинок та відновлення, а Паркер — нового суперника (британець Фабіо Вордлі).

Раніше Усик заявляв, що хоче очолити міністерство спорту. Після завершення кар’єри боксера Олександр хоче спробувати свої сили у ММА.