"Може напхати": Усик відмовився битися з "Новим Тайсоном"

Український боксер уже готується до наступного поєдинку

Абсолютний чемпіон світу з боксу у надважкій вазі Олександр Усик (24-0, 15 КО) анонсував своє повернення на ринг. Українець планує провести свій наступний бій у 2026 році.

Що потрібно знати:

Усик анонсував свій бій у 2026 році

Олександр заявив, що точно не вийде на ринг із Мозесом Ітаумою

Ім’я наступного суперника Усика невідоме

Про це він заявив під час Київського міжнародного економічного форуму. Олександр при цьому жартівливо відмовився битися проти британця Мозеса Ітауми (13–0, 11 КО), якого за стиль бою прозвали "Новим Майком Тайсоном".

Я був у тренувальному таборі, тільки вчора приїхав (на економічний форум – прим. ред.). Тренуюсь, планую вийти на ринг у 2026 році. І з Божою допомогою переможу. Проти кого? Треба подумати… Ітаума? Ні, з ним точно поєдинку не буде. Він же молодий, може мені напхати. А ще він сказав, що не б’є дідусів. Я не можу сказати ім’я наступного суперника, зараз йдуть переговори. Олександр Усик

Зазначимо, Усик у липні 2025 року нокаутував Даніеля Дюбуа і став дворазовим абсолютним чемпіоном світу у гевівейті.

Ітаума в серпні 2025 року в першому раунді нокаутував досвідченого Ділліана Вайта.

Нагадаємо, Всесвітня боксерська організація (WBO) зобов’язала Усика провести захист титулу проти новозеландця Джозефа Паркера.(36-3, 24 KO). Проте, українець попросив у Організації відстрочку через стан здоров’я. WBO погодилася, однак у мережі спливли кадри, на яких українець танцює та грає у футбол, що викликало питання у функціонерів. Проте "Кіт" отримав час на відпочинок та відновлення, а Паркер — нового суперника (британець Фабіо Вордлі).