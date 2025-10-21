Усик получил нового соперника: кто сразится с чемпионом

Скоро мир узнает имя следующего оппонента украинского чемпиона

Абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Александр Усик (24-0, 15 КО) проведет свой следующий бой против победителя дуэли Джозеф Паркер (36-3, 24 КО) — Фабио Уордли (19-0-1, 18 КО). Новозеландский временный чемпион WBO сразится с обладателем временного титула WBA из Британии 25 октября в Лондоне.

Что нужно знать:

Паркер и Уордли проведут бой за второстепенный пояс

Победитель этого боя станет обязательным претендентом на титул WBO

Советник Усика сообщил, что Александр, вероятно, будет защищать пояс WBO

Об этом в комментарии для The Ring рассказал советник Усика Сергей Лапин. Кроме того, он отметил, что Александр находится в отличной форме.

Он чувствует себя хорошо и находится в отличной форме. Сергей Лапин

Справка: Джозеф Паркер — именитый боксер-супертяж, бывший чемпион мира по версии WBO (2016—2018). Проиграл 3 раза британским боксерам Энтони Джошуа, Диллиану Уайту и Джо Джойсу.

Фабио Уордли с июня 2025 года является временным чемпионом мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в тяжелом весе. На региональном уровне становился чемпионом Великобритании и стран Содружества в тяжелом весе с 2022 по 2025 год. Уордли ни разу не проиграл на профи-ринге, правда, в его послужном списке есть ничья с Фрейзером Кларком.

Джозеф Паркер и Фабио Уордли/Фото: Getty Images

Ожидается, что Усик вернется на ринг в первой половине 2026 года, а победитель боя Паркер — Уордли является фаворитом в борьбе за поединок с украинцем. Дело в том, что следующим в ротационной системе, используемой для титулов объединенных чемпионов, является WBO. Всемирная боксерская организация (WBO) уже обязывала Усика провести защиту титула против Паркера, однако украинец попросил у Организации отсрочку из-за состояния здоровья. WBO согласилась, однако позднее в сети всплыли кадры, на которых украинец танцует и играет в футбол, что вызвало вопросы у функционеров. Тем не менее "Кот" получил время на отдых и восстановление, а Паркер — нового соперника.