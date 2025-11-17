Росію драли як сидорову козу: в РФ скиглять після футболу в Сочі

Збірна Росії з футболу зазнала поразки від скромної команди Чилі

Колишній футболіст збірної СРСР Володимир Пономарьов розкритикував гру збірної Росії у товариському матчі з Чилі. Напередодні чилійці в гостях обіграли росіян із рахунком 2:0.

Що потрібно знати

Росія у Сочі програла Чилі

Пономарьов висміяв російських футболістів

Команда Чилі провалила відбір на ЧС-2026

Відповідний коментар Пономарьова наводить Р-Спорт. Володимир назвав чилійців найслабшою командою Південної Америки й на цьому фоні висміяв російських футболістів.

Збірна Чилі посідає останнє місце у своїй відбірковій групі чемпіонату світу і дере нашу команду як сидорову козу. Я помер би від сорому, якби ми так грали. Світлих плям ми не маємо в жодній лінії. Володимир Пономарьов

Відеоогляд матчу Росія — Чилі

Зазначимо, чилійці справді провалили відбір на ЧС-2026, посівши останнє місце у кваліфікаційній групі.

Зазначимо, гра Чилі з РФ викликала дипломатичний скандал з Україною. До речі, за інформацією РосЗМІ, країни Південної Америки особливо активно підтримують повернення РФ у міжнародний футбол.

Нагадаємо, Міжнародна федерація футболу (ФІФА) та Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) усунули всі російські клуби та збірні від міжнародних змагань до подальшого повідомлення. У Росії вважають, що лише політична воля президента США Дональда Трампа може допомогти РФ опинитися на чемпіонаті світу-2026.