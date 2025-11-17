Россию отодрали как сидорову козу: в РФ скулят после случившегося в Сочи

Сборная России по футболу потерпела поражение от скромной команды Чили

Бывший футболист сборной СССР Владимир Пономарев раскритиковал игру сборной России в товарищеском матче с Чили. Накануне чилийцы в гостях обыграли россиян со счетом 2:0.

Что нужно знать

Россия в Сочи проиграла Чили

Пономарев высмеял российских футболистов

Команда Чили провалила отбор на ЧМ-2026

Соответствующий комментарий Пономарева приводит Р-Спорт. Владимир назвал чилийцев слабейшей командой Южной Америки и на этом фоне высмеял российских футболистов.

Сборная Чили занимает последнее место в своей отборочной группе чемпионата мира и дерет нашу команду как сидорову козу. Я бы умер со стыда, если бы мы так играли. Светлых пятен у нас нет ни в одной линии. Владимир Пономарев

Видеообзор матча Россия - Чили

Отметим, чилийцы действительно провалили отбор на ЧМ-2026, заняв последнее место в квалификационной группе.

Отметим, игра Чили с РФ вызвала дипломатический скандал с Украиной. К слову, по информации РосСМИ, страны Южной Америки особенно активно поддерживают возвращение РФ в международный футбол.

Напомним, Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили все российские клубы и сборные от международных соревнований до дальнейшего уведомления. В России считают, что только политическая воля президента США Дональда Трампа может помочь РФ оказаться на чемпионате мира-2026.