Россию отодрали как сидорову козу: в РФ скулят после случившегося в Сочи
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Сборная России по футболу потерпела поражение от скромной команды Чили
Бывший футболист сборной СССР Владимир Пономарев раскритиковал игру сборной России в товарищеском матче с Чили. Накануне чилийцы в гостях обыграли россиян со счетом 2:0.
Что нужно знать
- Россия в Сочи проиграла Чили
- Пономарев высмеял российских футболистов
- Команда Чили провалила отбор на ЧМ-2026
Соответствующий комментарий Пономарева приводит Р-Спорт. Владимир назвал чилийцев слабейшей командой Южной Америки и на этом фоне высмеял российских футболистов.
Сборная Чили занимает последнее место в своей отборочной группе чемпионата мира и дерет нашу команду как сидорову козу. Я бы умер со стыда, если бы мы так играли. Светлых пятен у нас нет ни в одной линии.
Отметим, чилийцы действительно провалили отбор на ЧМ-2026, заняв последнее место в квалификационной группе.
Отметим, игра Чили с РФ вызвала дипломатический скандал с Украиной. К слову, по информации РосСМИ, страны Южной Америки особенно активно поддерживают возвращение РФ в международный футбол.
Напомним, Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили все российские клубы и сборные от международных соревнований до дальнейшего уведомления. В России считают, что только политическая воля президента США Дональда Трампа может помочь РФ оказаться на чемпионате мира-2026.