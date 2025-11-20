Олімпійська чемпіонка з України вибачилася за голе фото
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 974
Спортсменка знялася топлес
Українська фехтувальниця, олімпійська чемпіонка Парижа-2024 (командна шабля) Олена Кравацька поділилася з шанувальниками пікантним фото. Шаблістка жартома зазначила, що цей знімок сам попросився у стрічку.
Що потрібно знати:
- Кравацька опублікувала гарячі фото у соцмережах
- Олена жартома вибачилася за знімки
- Фехтувальниця принесла "золото" Україні на останній Олімпіаді
Відповідні знімки Кравацька опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Спортсменка позувала топлес, показавши два варіанти фото — кольорове та чорно-біле.
Вибачте, але ці фото самі попросилися у стрічку. Я не винна.
Знімки наробили шуму у мережі. Користувачі відзначили красу фехтувальниці. "Вогонь", "Топ, однозначно", "Тендітна дівчина", "Вау", "Дуже красива", — пишуть у мережі.
Нагадаємо, збірна України з фехтування на шаблях (Ольга Харлан, Олена Кравацька, Аліна Комащук та Юлія Бакастова) здобула перемогу у фіналі олімпійського командного турніру в Парижі. У фіналі Синьо-жовті з рахунком 45:42 перемогли команду Південної Кореї. Після Ігор Кравацька активно розвиває свій блог в Instagram, публікуючи в соцмережах пікантні знімки. Крім того, фехтувальниця розповідає там про важливі події у своєму житті, спорт, здоров’я та мотивацію.