Олімпійська чемпіонка з України вибачилася за голе фото

Спортсменка знялася топлес

Українська фехтувальниця, олімпійська чемпіонка Парижа-2024 (командна шабля) Олена Кравацька поділилася з шанувальниками пікантним фото. Шаблістка жартома зазначила, що цей знімок сам попросився у стрічку.

Що потрібно знати:

Кравацька опублікувала гарячі фото у соцмережах

Олена жартома вибачилася за знімки

Фехтувальниця принесла "золото" Україні на останній Олімпіаді

Відповідні знімки Кравацька опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Спортсменка позувала топлес, показавши два варіанти фото — кольорове та чорно-біле.

Вибачте, але ці фото самі попросилися у стрічку. Я не винна. Олена Кравацька

Знімки наробили шуму у мережі. Користувачі відзначили красу фехтувальниці. "Вогонь", "Топ, однозначно", "Тендітна дівчина", "Вау", "Дуже красива", — пишуть у мережі.

Нагадаємо, збірна України з фехтування на шаблях (Ольга Харлан, Олена Кравацька, Аліна Комащук та Юлія Бакастова) здобула перемогу у фіналі олімпійського командного турніру в Парижі. У фіналі Синьо-жовті з рахунком 45:42 перемогли команду Південної Кореї. Після Ігор Кравацька активно розвиває свій блог в Instagram, публікуючи в соцмережах пікантні знімки. Крім того, фехтувальниця розповідає там про важливі події у своєму житті, спорт, здоров’я та мотивацію.