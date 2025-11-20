Олимпийская чемпионка из Украины извинилась за голое фото

Спортсменка снялась топлес

Украинская фехтовальщица, олимпийская чемпионка Парижа-2024 (командная сабля) Елена Кравацкая поделилась с поклонниками пикантным фото. Саблистка в шутку отметила, что данный снимок сам попросился в ленту.

Что нужно знать:

Кравацкая опубликовала горячие фото в соцсетях

Елена в шутку извинилась за снимки

Фехтовальщица принесла "золото" Украине на последней Олимпиаде

Соответствующие снимки Кравацкая опубликовала на своей странице в Instagram. Спортсменка позировала топлес, показав два варианта фото — цветное и черно-белое.

Извините, но эти фото сами попросились в ленту. Я не виновата. Елена Кравацкая

Снимки наделали шуму в сети. Пользователи отметили красоту фехтовальщицы. "Огонь", "Топ, однозначно", "Хрупкая девушка", "Вау", "Очень красивая", — пишут в сети.

Напомним, сборная Украины по фехтованию на саблях (Ольга Харлан, Елена Кравацкая, Алина Комащук и Юлия Бакастова) одержала победу в финале олимпийского командного турнира в Париже. В финале Сине-желтые со счетом 45:42 победили команду Южной Кореи. После Игр Кравацкая активно развивает свой блог в Instagram, публикуя в соцсетях пикантные снимки. Кроме того, фехтовальщица рассказывает там о важных событиях в своей жизни, спорте, здоровье и мотивации.