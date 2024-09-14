Українська олімпійська чемпіонка Парижа поділилася пікантним знімком

Спортсменка привітала всіх із Міжнародним днем фехтування

Українська фехтувальниця, олімпійська чемпіонка Парижа (командна шабля) Олена Кравацька на честь Міжнародного дня фехтування поділилася з уболівальниками гарячим фото. Олена у складі збірної України принесла країні золоту медаль на Іграх у Франції.

Відповідний знімок Кравацька розмістила на своїй сторінці в Instagram. Шаблістка позувала разом зі своєю зброєю, забувши про інше екіпірування.

"Всі, хто займається цим видом спорту, знають, що фехтування – це не тільки про спорт, але і про силу духу, витримку і віру в себе.

Фехтування стало моїм життям, і я щиро хочу, щоб і ви відчули магію цієї благородної та гарної справи. Кожен рух, кожен удар, кожен укол – це крок не лише до перемоги над суперником, а й над собою”, — написала спортсменка.

"Пожежа", "Небезпечна", "Яка ви красива та неймовірна", "Фото — технічна перемога", — у мережі із захопленням сприйняли фото Олени.

До цього шаблістка також балувала своїх підписників яскравими фотосесіями.

Нагадаємо, збірна України з фехтування на шаблях (Ольга Харлан, Олена Кравацька, Аліна Комащук та Юлія Бакастова) у фіналі олімпійського командного турніру в Парижі з рахунком 45:42 перемогла команду Південної Кореї. Після успіху спортсменки зізналися, що не до кінця усвідомили, що сталося. Досягнення українських шаблісток оцінив президент України Володимир Зеленський і не тільки.