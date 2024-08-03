Харлан принесла Україні перше золото на Олімпіаді у Парижі (відео)

Шаблістки принесли Україні третю медаль на Іграх-2024

У суботу, 3 серпня, на Олімпійських іграх у Парижі в рамках 8-го дня змагання відбувся фінал у жіночому командному турнірі з фехтування на шаблях. У вирішальній грі зустрілися збірні України та Південної Кореї.

У фіналі олімпійського турніру перемогу здобули представниці України. Про це повідомляє "Телеграф".

Збірна України (Ольга Харлан, Олена Кровацька, Аліна Комащук та Юлія Бакастова) з рахунком 45:42 перемогли команду Південної Кореї. Україна перед фінальною зміною гравців програвала у 3 очки, але Ольга зуміла перевернути поєдинок. Бронзу здобула Японія.

Повне відео фіналу Україна — Південна Корея

На командному турнірі українки в 1/2 фіналу обіграли японок із рахунком 45:32, а у чвертьфіналі наша команда вибила Італію (45:37). До речі, Харлан стала найтитулованішою українською спортсменкою (за кількістю медалей). На її рахунку 6 нагород на Олімпійських іграх.

Таким чином, збірна України має на рахунку три нагороди на Олімпіаді-2024 у Парижі. Першу медаль Україні принесла Харлан (бронза), а другу — стрілець Сергій Куліш (срібло).

Нагадаємо, на чемпіонаті світу-2023 лідер збірної України Харлан опинилася в епіцентрі гучного скандалу, відмовившись тиснути руку росіянці Анні Смірновій. У результаті Міжнародна федерація фехтування (FIE) дискваліфікувала Ольгу на 60 днів.

Через розголос у ситуацію втрутився Міжнародний олімпійський комітет (МОК), який несподівано запросив Харлан на Олімпіаду-2024, через що у РФ почалася масова істерика. Ще через деякий час FIE призупинила дискваліфікацію Ольги, пославшись на олімпійські засади.

Перед Олімпіадою у Парижі МОК дозволив українцям не тиснути руку росіянам на змаганнях, де є відповідні правила. Це рішення викликало обурення в Росії.