"Арсенал" — "Баварія": онлайн-трансляція матчу
-
-
582
Команди борються за перемогу у загальному етапі головного за силою єврокубку
У середу, 26 листопада, лондонський "Арсенал" приймає мюнхенську "Баварію" у центральній грі 5-го туру загального етапу Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2025/26. Переможець цієї гри одноосібно очолить турнірну таблицю ЛЧ.
Що потрібно знати:
- "Арсенал" приймає "Баварію" у Лондоні (Велика Британія) на стадіоні "Арсенал"
- Обидва клуби лідирують на внутрішній арені
- Німці в Лізі чемпіонів йдуть першими, випереджаючи англійців за додатковими показниками
- Судить зустріч італійська бригада арбітрів на чолі
"Телеграф" проводить онлайн-трансляцію матчу "Арсенал" — "Баварія". Початок гри о 22:00 за київським часом.
Онлайн-трансляція матчу "Арсенал" — "Баварія" — 1:1 (оновлюється)
64' — Нойєр знову рятує. На цей раз після удару Райса з кута воротарського.
60' — Москера пробивав головою з меж воротарської — Ноєр тягне!
58' — Меріно з лінії воротарського промазав після подачі з кутового.
52' — Меріно завдав удару — повз ворота.
47' — Ноєр виручає після гарматного удару Сака.
Розпочався другий тайм.
Завершився перший тайм. Перерва.
43' — Лаймер заробив попередження.
35' — Станішич із середньої дистанції пробив повз ворота.
32' — Гол! Леннарт Карл забиває! Результативна передача на рахунку Гнабрі.
31' — Езе не реалізував вбивчий момент.
30' — "Арсенал" продовжує контролювати ситуацію. "Баварія" насилу переходить на чужу половину поля.
22' — Гол! Юрр'єн Тімбер забиває! Сака подав кутовий, а захисник головою переправив м'яч у ворота.
17' — Після бурхливого початку команди влаштували "сплячку" на полі, катаючи м'яч упоперек.
12' — "Баварія" провела затяжну атаку, що завершилася втратою м'яча на фланзі.
9' — "Арсенал" знову притис гостей і створив вбивчий момент, проте знову був зафіксований офсайд.
5' — Саліба після подачі з кутового пробив головою — вище воріт, але схоже був офсайд.
4' — "Арсенал" на правах господарів виглядає непогано в дебюті.
Матч розпочався!
Незадовго до початку гри стали відомі стартові склади команд:
Найкращі команди Англії та Німеччини проведуть очний поєдинок у головному єврокубку. Обидва клуби блискуче стартували у поточній кампанії та займають перші місця у своїх чемпіонатах. У Лізі чемпіонів та Каноніри, і Червоні йдуть без втрат очок. Німці випереджають англійців лише за різницею забитих м’ячів (14-3). При цьому Гармаші можуть похвалитися ідеальною обороною (11:0). Чи зможе одна з найкращих атак ЛЧ пробити найкращий захист турніру побачимо вже сьогодні.
Раніше повідомлялося, що формат Ліги чемпіонів УЄФА може знову змінитись. До речі, змагання лише вдруге відбуваються в оновленому форматі без груп.