"Арсенал" — "Баварія": онлайн-трансляція матчу

Команди борються за перемогу у загальному етапі головного за силою єврокубку

У середу, 26 листопада, лондонський "Арсенал" приймає мюнхенську "Баварію" у центральній грі 5-го туру загального етапу Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2025/26. Переможець цієї гри одноосібно очолить турнірну таблицю ЛЧ.

Що потрібно знати:

"Арсенал" приймає "Баварію" у Лондоні (Велика Британія) на стадіоні "Арсенал"

Обидва клуби лідирують на внутрішній арені

Німці в Лізі чемпіонів йдуть першими, випереджаючи англійців за додатковими показниками

Судить зустріч італійська бригада арбітрів на чолі

"Телеграф" проводить онлайн-трансляцію матчу "Арсенал" — "Баварія". Початок гри о 22:00 за київським часом.

Онлайн-трансляція матчу "Арсенал" — "Баварія" — 1:1 (оновлюється)

64' — Нойєр знову рятує. На цей раз після удару Райса з кута воротарського.

60' — Москера пробивав головою з меж воротарської — Ноєр тягне!

58' — Меріно з лінії воротарського промазав після подачі з кутового.

52' — Меріно завдав удару — повз ворота.

47' — Ноєр виручає після гарматного удару Сака.

Розпочався другий тайм.

Завершився перший тайм. Перерва.

43' — Лаймер заробив попередження.

35' — Станішич із середньої дистанції пробив повз ворота.

32' — Гол! Леннарт Карл забиває! Результативна передача на рахунку Гнабрі.

31' — Езе не реалізував вбивчий момент.

30' — "Арсенал" продовжує контролювати ситуацію. "Баварія" насилу переходить на чужу половину поля.

22' — Гол! Юрр'єн Тімбер забиває! Сака подав кутовий, а захисник головою переправив м'яч у ворота.

17' — Після бурхливого початку команди влаштували "сплячку" на полі, катаючи м'яч упоперек.

12' — "Баварія" провела затяжну атаку, що завершилася втратою м'яча на фланзі.

9' — "Арсенал" знову притис гостей і створив вбивчий момент, проте знову був зафіксований офсайд.

5' — Саліба після подачі з кутового пробив головою — вище воріт, але схоже був офсайд.

4' — "Арсенал" на правах господарів виглядає непогано в дебюті.

Матч розпочався!

Незадовго до початку гри стали відомі стартові склади команд:

Найкращі команди Англії та Німеччини проведуть очний поєдинок у головному єврокубку. Обидва клуби блискуче стартували у поточній кампанії та займають перші місця у своїх чемпіонатах. У Лізі чемпіонів та Каноніри, і Червоні йдуть без втрат очок. Німці випереджають англійців лише за різницею забитих м’ячів (14-3). При цьому Гармаші можуть похвалитися ідеальною обороною (11:0). Чи зможе одна з найкращих атак ЛЧ пробити найкращий захист турніру побачимо вже сьогодні.

Раніше повідомлялося, що формат Ліги чемпіонів УЄФА може знову змінитись. До речі, змагання лише вдруге відбуваються в оновленому форматі без груп.