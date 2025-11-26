"Арсенал" - "Бавария": онлайн-трансляция матча
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 643
Команды борются за победу в общем этапе главного по силе еврокубка
В среду, 26 ноября, лондонский "Арсенал" принимает мюнхенскую "Баварию" в центральной игре 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона 2025/26. Победитель этой игры единолично возглавит турнирную таблицу ЛЧ.
Что нужно знать:
- "Арсенал" принимает "Баварию" в Лондоне (Великобритания) на стадионе "Арсенал"
- Оба клуба лидируют на внутренней арене
- Немцы в Лиге чемпионов идут первым, опережая англичан по дополнительным показателям
- Судит встречу итальянская бригада арбитров во главе
"Телеграф" проводит онлайн-трансляцию матча "Арсенал" — "Бавария". Начало игры в 22:00 по киевскому времени.
Онлайн-трансляция матча "Арсенал" — "Бавария" — 3:1
Матч окончен.
90' — Ким Мин Чжэ имен несколько моментов, чтобы забить, но дважды пробил мимо ворот.
76' — Гол! Мартинелли забивает! Нойер ошибся на выходе, что привело к взятию ворот.
69' — Гол! Мадуэке забивает! Голевой прострел на счету Калафьори.
63' — Нойер вновь выручает. На этот раз после удара Райса с угла вратарской.
60' — Москера пробивал головой из пределов вратарской — Нойер тащит!
58' — Мерино с линии вратарской промазал после подачи с углового.
52' — Мерино нанес удар — мимо ворот.
47' — Нойер выручает после пушечного удара Сака.
Начался второй тайм.
Завершился первый тайм. Перерыв.
43' — Лаймер заработал предупреждение.
35' — Станишич со средней дистанции пробил мимо ворот.
32' — Гол! Леннарт Карл забивает! Голевая передача на счету Гнабри.
31' — Эзе не реализовал убойный момент.
30' — "Арсенал" продолжает контролировать ситуацию. "Бавария" с трудом переходит на чужую половину поля.
22' — Гол! Юррьен Тимбер забивает! Сака подал угловой, а защитник головой переправил мяч в ворота.
17' — После бурного начала команды устроили "спячку" на поле, катая мяч поперек.
12' — "Бавария" провела затяжную атаку, завершившуюся потерей мяча на фланге.
9' — "Арсенал" вновь прижал гостей и создал убойный момент, однако вновь был зафиксирован офсайд.
5' — Салиба после подачи с углового пробил головой — выше ворот, но похоже был офсайд.
4' — "Арсенал" на правах хозяев смотрится неплохо в дебюте.
Матч начался!
Незадолго до начала игры стали известны стартовые составы команд:
1
Лучшие команды Англии и Германии проведут очный поединок в главном еврокубке. Оба клуба блестяще стартовали в текущей кампании и занимают первые места в своих чемпионатах. В Лиге чемпионов и Канониры, и Красные идут без потерь очков. Немцы опережают англичан лишь по разнице забитых мячей (14-3). При этом Пушкари могут похвастаться идеальной обороной (11-0). Сможет ли одна из лучших атак ЛЧ пробить лучшую защиту турнира увидим уже сегодня.
Ранее сообщалось, что формат Лиги чемпионов УЕФА может вновь измениться. К слову, соревнования лишь во второй раз проходят в обновленном формате без групп.