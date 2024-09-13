Усик зібрався в політику і вже визначився з посадою

Український боксер хоче працювати з дітьми

Чемпіон світу з боксу за версіями WBA, WBO, WBC та IBO у надважкій вазі Олександр Усик (22-0, 14 КО) заявив про бажання стати міністром спорту після закінчення кар’єри. Нещодавно боксер підтримав УПЦ, яку він особисто не пов’язує із Московським Патріархатом (МП).

Відповідний коментар Усика наводить Kanał Sportowy. Олександр наголосив, що хоче працювати з дітьми, щоб передати свій досвід іншому поколінню.

"Я хотів би працювати з дітьми. Працювати з дітьми не тільки у спорті, а й у навчанні: психологія, здоровий спосіб життя, думати своєю головою, а не слухати, хто і що говорить. Я хочу працювати зі своїми хлопцями, зі своїми дітьми, щоб навчити їх деяким речам, які можу я.

Я б із задоволенням став би міністром спорту – я стану ним”, – заявив Усик.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський вручив нагороди українським спортсменам та діячам культури з нагоди Дня Незалежності України. Глава держави вручив Усику спецнагороду "Національна легенда України". У відповідь боксер подарував Зеленському чемпіонський пояс WBC, який відібрав у Тайсона Ф’юрі. До речі, реванш із "Циганським королем" намічено на грудень 2024 року.