Берінчик – Ноукс: букмекери здивували прогнозом на супербій

Прогноз на наступний поєдинок відомого українського боксера

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У суботу, 29 серпня, на Арені O2 у Лондоні (Велика Британія) відбудеться грандіозний вечір професійного боксу Мозес Ітаума (14-0, 12 КО) – Філіп Хргович (20-1, 15 КО). В одному з головних боїв шоу на ринг вийдуть легковаговики — українець Денис Берінчик (19-1, 9 КО) та британець Сем Ноукс (18-1, 16 КО).

38-річний Берінчик є безнадійним аутсайдером, на думку букмекерів. Про це повідомляє "Телеграф".

Наприклад, аналітики vbet пропонують зробити ставку на перемогу українця з коефіцієнтом 6,00. Разом з тим успіх британця дуже ймовірний — коефіцієнт 1,095.

Коефіцієнти на перемогу Ноукса та Берінчика

Штучний інтелект ChatGPT також упевнений у перемозі британця. Він оцінює шанси Дениса у 25%. На думку ШІ, 29-річний Ноукс переможе технічним нокаутом у 7–9-му раунді. Головний шанс українця — досвід та нестандартний стиль.

Редакція "Телеграфа" вважає, що Денис програє бій технічним нокаутом у пізніх раундах.

Нагадаємо, Берінчик повертається на ринг після поразки у чемпіонському поєдинку. 14 лютого 2026 року колишній "отаман" програв нокаутом Кейшону Девісу. На кону стояв титул WBO у легкій вазі. Зазначимо, у головному бою шоу в Лондоні Ітаума та Хргович битимуться за чемпіонський титул IBF у надважкій вазі, який нещодавно звільнив Олександр Усик.