Що робити, якщо смартфон "відносить" в Курську область чи під Москву

Останнім часом смартфони почали переноситись до Білорусі чи Росії через РЕБ

Власники смартфонів у деяких прикордонних областях України і не тільки зіткнулися з незвичним збоєм — їхні телефони почали показувати геолокацію в інших країнах. Пристрої самовільно "переїжджають" до Росії та Білорусі, змінюючи часові пояси та налаштування.

Причиною збою стала робота потужних засобів радіоелектронної боротьби проти безпілотників. Саме через це карти Google почали відображати локації користувачів у Курську, Москві та білоруських містах. Як це виправити, розповів ексзаступник глави Держспецзвʼязку Віктор Жора для Труха⚡️Україна.

Що цьому передувало

Масштабний збій торкнувся різних регіонів. На Київщині, у Вишгородському районі, телефони показували геолокацію в Гомелі та Мозирі. Місцеві мешканці розповідають про курйозні випадки: GPS-датчик на нашийнику собаки сповістив господаря про "прогулянку" пса в Білорусі.

На Київщині проблема тривала два дні. Через зміну часового поясу місцеві підприємці відкривали заклади із запізненням, а мешканці прокидалися на годину раніше. Автоматичне налаштування змінювало час відповідно до третього часового поясу UTC+3, який використовується в Білорусі.

Народний депутат Дмитро Наталуха повідомив, що проблема виникла одночасно на трьох телефонах у його родині. Пристрої Apple, придбані в різний час та в різних країнах, автоматично перейшли на московський часовий пояс.

Щоб уникнути незручностей, ексзаступник глави Держспецзвʼязку Віктор Жора радить вимкнути автоматичне визначення геолокації в налаштуваннях телефона. Як зробити це, показано у скриншоті.

Раніше "Телеграф" також писав, що подруга-стрімерша видала Дурова через геолокацію. Як виглядає супутниця власника Telegram.